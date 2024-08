文創法修法政策利多「2023 TCCF 提案大會」聚投資浪潮

為匯聚全球具市場潛力的影視與故事提案,並透過精準分眾,吸引更多買家及資源,「2023 TCCF 創意內容大會」的提案大會,規劃分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案,將於 6 月 1 日至 7 月 31 日期間徵件。其中,「Project to Screen」除了首度向全球徵件,入選企劃案更將獲得文策院支持資源的申請資格,並決選 1 件最具潛力作品,提供高達 3 萬美元獎金;「Story to Screen」則邀請國內不同內容產業的臺灣原創故事參與,並選出 3 件作品,每案獎勵新台幣 10 萬元,期待開啟跨域改編的合作契機,成為更具市場產值的 T-content。

「TCCF 創意內容大會」為文化內容策進院(文策院)主辦,今年將於 11 月 7 日至 12 日舉行,致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源,並建立臺灣產業向外拓展的重要橋樑。文策院表示,近期國內通過《文創法》修法,透過抵免稅額的政策利多,鼓勵國內民間投資影視音及臺灣內容作品,吸引更大規模的資金進場,讓 TCCF 不僅有國際專業人士齊聚交流,也預期獲得更多投資者關注,增加交易與商機,將是創作者向潛在買家提案的最佳舞台。

「Project to Screen」首度開放全球企劃案報名

「Project to Screen」徵件類型包含長片、影集、動畫、紀錄片等4大專場,企劃案報名後,通過各專場的國際專業人士評選,入選者即可獲得文策院「內容開發專案計畫-前期開發支持」與「國際合作投資專案計畫」的申請資格,文策院將挹注總額達新台幣 1 億元於前期開發計畫,支持具潛力的優質作品進行前製籌備工作;另外,國際買家將在 4 場提案專場中,挑選出 1 件最具潛力的企劃案,由文策院頒發「TCCF AWARD:Best Project」及獎金 3 萬美元。

此外,為協助提案獲得更多國際資源,TCCF 持續與產業具代表性的展會合作,包含歐洲最大劇集市場展「法國里爾 Series Mania」,展會代表團將親臨影集專場,並挑選 1 件企劃提案參與明年「法國里爾 Series Mania」- 「臺灣專場」單元,透過歐洲舞台進入全球市場。

「Story to Screen」助臺灣原創故事跨域改編

為讓更多好故事被看見,TCCF 於今年提案大會擴增類別,推出「Story to Screen」單元,邀請國內已對外公開的臺灣原創故事參與提案,包括出版文本、漫畫、數位遊戲、表演藝術等多樣形式,讓全球買家看到臺灣原創作品的能量,促成更多 IP 跨域改編的機會。而為鼓勵創作與吸引投件,大會將邀請國內相關領域專業人士選出 3 件作品,由文策院頒發「TCCF AWARD:Best Story」,每件作品可獲得獎金新台幣 10 萬元。

提案培訓工作坊 國際大師傳授提案心法

為促進媒合成案,大會規劃「提案培訓工作坊」,在正式提案大會前,邀請國內外專業講師,協助入選團隊傳授提案心法。透過大師講堂、實際提案演練、團體討論,以及講師的個別諮詢等,為團隊找出具說服力的要點與技巧,提升進入國際市場的機會。

關於「2023 TCCF創意內容大會」

「TCCF 創意內容大會」是國際文化內容版權市場展與創投提案平台,致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。

時間:2023 年 11 月 7 日至 12 日

地點:松山文創園區

單元:「PITCHING 提案大會」、「MARKET 內容交易市場」與「INNOVATIONS 創新展演」

TCCF協助提案團隊有效尋求合作資源。圖/文策院提供

提案內容吸引專業人士。圖/文策院提供