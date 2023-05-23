「韓版小美人魚」美到發光一開口卻挨罵！台版配音神救援

迪士尼真人動畫電影《小美人魚》台灣即將在25日上映，官方日前宣布台版配音由歌手閻奕格出任「愛麗兒」一角，在中文配音版的預告中，她清亮的嗓音勾起無數喜愛《小美人魚》觀眾的回憶。

閻奕格通過試鏡成為台版愛麗兒，她回憶在接到確認電話的當下，驚喜地直呼「怎麼可能」，因為自己竟然美夢成真，如願為從小到大最喜歡的迪士尼公主配音。而她的表現也沒有讓台灣觀眾失望，聲音可以甜美也可以唱出嘹亮的高音，獲得網友一致好評，她也透露配唱時唱得很過癮。

除了閻奕格版本的愛麗兒歌聲振奮人心，讓台灣網友滿意地表示願意為了歌聲進電影院，也有網友聽出新版沿用了過去動畫版的「一起飛翔」這句歌詞，瞬間進入回憶漩渦，而電影其他角色的配音同樣獲得讚賞，甚至有強者聽音辨認出可能的配音員，幾乎都是台灣資歷豐富的配音高手，更加貼近台灣觀眾的閱聽習慣，以及大眾對於動畫的回憶。

不過相較於台灣觀眾為聲音買單，韓國的網友對於NewJeans混血成員Danielle的表現呈現兩極化評價，一派認為她的韓語咬字發音不純正、熟練，配音表現差強人意，即便是通過試鏡選出的，仍被調侃：「你是一個人面試嗎？」認為唱歌可以，但台詞配音應該交給專家。

另一派網友則認為，Danielle的形象和原作中的愛麗兒少女形象很貼近，漂亮、青春又甜美，特別是沒有涉世太深的氛圍感，和愛麗兒生活在海裡、不清楚人類世界的青澀卻又憧憬的感覺很相近。

而日本版的「愛麗兒」則由27歲的音樂劇演員豊原江理佳（Toyohara Erika）負責，她從小在音樂家父親的薰陶下，對歌唱產生興趣並熟悉，9歲開始參與音樂劇表演，12歲時以音樂劇《安妮》正式出道，2015年赴紐約留學，在歷經表演、歌唱、舞蹈的學習後，學成回到日本的她開啟全方位的影視表演。

這次《小美人魚》的日文配音，網友形容用聽的話，就像是日本動畫片，非常有日本卡通的感覺，反而給了《小美人魚》的觀眾不同的觀影體驗。中國版則找來歌手單依純，她所演唱的主題曲《你的世界》（Part of Your World）清新純粹，在悠揚旋律中搭配呢喃台詞，就像音樂劇一般。