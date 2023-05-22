真人版《小飛俠與溫蒂》 新一代「溫蒂」15歲美得驚人

迪士尼真人版《小飛俠與溫蒂》，近日在Disney Plus上線，由亞歷山大莫洛尼（Alexander Molony）飾演彼得潘、艾薇安德森（Ever Anderson）飾演溫蒂，亞拉沙希迪（Yara Shahidi）則扮演經典人物小叮噹，也因為這次的小叮噹小色由黑人詮釋，引起不少關注，不過電影上線後，不少人開始討論這位新一代「溫蒂」。

今年才15歲的艾薇安德森，有一張驚人的美貌，第一眼會覺得她長得像安潔莉娜裘莉，和史嘉蕾喬韓森的綜合體，一雙清澈的碧眼、高挺翹鼻、紅潤厚唇，小小年紀就有令人稱羨的外貌，使她在9歲踏入演藝圈時，就已備受矚目。

其實艾薇安德森的背景不簡單，她是好萊塢女神蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）的女兒，繼承母親的美貌及星二代光環，9歲就演出第一部電影《惡靈古堡：最終章》，和母親同台之外，更由她的父親父親親自執導，一家人的名字出現在這部電影裡，當時掀起不少話題，也大讚艾薇安德森小小年紀就能消化母親揣摩多年的角色。

後來便接演《黑寡婦》史嘉蕾喬韓森劇中角色「娜塔莎」的童演，兩人相似度極高，艾薇安德森更將娜塔莎的個性完美詮釋，有一陣子大家還以「小娜塔莎」來稱呼她。

這次的《小飛俠與溫蒂》，是她首次擔任女主角，演技比起過往青澀時更加成熟，雖然才15歲，就已經知道未來無可限量，她在IG上分享了不少劇組的幕後照，以及近期才剛登上雜誌封面的畫報，在演藝圈得心應手，讓人更加期待之後的表現。