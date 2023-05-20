《寶可夢》粉絲票選「最蠢的鞋子」：冠軍的鞋會發出鵝叫

一名網友在推特上發起了「寶可夢系列中最蠢的鞋子」投票，並強調投票須單純依靠鞋子判斷，與訓練家本身無關。

投票一開始由這名網友選出的 14 名角色互相對決，包括《阿爾宙斯》珠貝、《劍／盾》瑪俐、《寶石版》豐緣地區武鬥道館館主藤樹、《黑2／白2》鳴依、《黑／白》北尚與南廈、《黑2／白2》N、《太陽&月亮》的小陽、《鑽石珍珠》神奧地區野原道館館主吉憲等。

WE HAVE OUR WINNER!!!!! IRIDA OFFICIALLY HAS THE STUPIDEST SHOES IN POKEMON!!!!!!! CONGRATS!!!!! https://t.co/oc9kBOSeUB pic.twitter.com/KdWCD2xVY2 — casey (@casey_closed) 2023年5月2日

在經過兩輪投票後，大家選出了最蠢鞋子的 4 強，分別是珠貝、藤樹、北尚南廈和N。接著由珠貝和北尚南廈晉級總決賽。

最後由珍珠隊的首領珠貝以67.7%的投票率大勝北尚南廈的32.2%，成為本屆「最蠢鞋子」的總冠軍。一個投票給她的網友還解釋，珠貝在走路時鞋子還會發出鵝叫聲，真的很蠢。

圖／寶可夢

有不少網友則提到因為被作者遺忘而不在候選者內的梅洛可，她是《朱／紫》天星隊火幫班老大之一，那雙巨大的紅色火焰靴子也獲得許多人支持。

圖／寶可夢

還有人提到熔岩隊的幹部火村，他的鞋子到底是連身的襪子還是鞋子，讓人看了頭很痛。

有人甚至直接跳出寶可夢系列，表示要比的話沒有人能超越《王國之心》索拉的鞋子，那雙小丑鞋絕對是最蠢的。

圖／寶可夢