「閃電俠」台灣搶先試映爆出驚人好評 層層反轉超過癮
伊薩米勒、米高基頓以及班艾佛列克主演安迪馬希提執導的「閃電俠」在台灣舉辦超級搶先試映會，映後獲超高好評，片中故事劇情強大、精彩刺激的動作場面、母子間深度的情感羈絆，各種幽默及驚喜細節，完全超乎觀眾期待。
片中除了精彩的動作戲、絕佳的視覺效果以外，伊薩米勒主演的貝瑞與母親之間真摯的情感互動令人動容，母親一句「我先愛你的（I loved you first）」，瞬間逼哭不少觀眾。適逢母親節將至，觀眾在電影散場時也收到精美的康乃馨，帶著感動與力量走出戲院。
電影開演前，製片芭芭拉馬希提與導演安迪馬希提姊弟檔特別錄製影片和觀眾打招呼，芭芭拉形容，拍攝「閃電俠」是場長達4年的旅程，安迪和她都對這部電影感到驕傲，「所有的卡司和工作人員都大放異彩，終於能讓大家觀賞這部電影對我們來說意義不凡」。
兩人也強調，此次試映版本並非最後戲院上映版，希望觀眾能協助不爆雷劇透，讓所有人都能享受觀看這部電影的樂趣。該片描述「閃電俠」貝瑞使用超能力回到過去，想要改變已發生的事件，卻衝擊了時空秩序。當貝瑞試圖拯救家人時，不小心改變了未來，使他受困於另一個時空中。
可怕的是，在這個時空中，回歸的薩德將軍正威脅著毀滅世界，但卻沒有超級英雄可以求助，除非貝瑞能說服早就退休的老蝙蝠俠重現江湖，解救一位被監禁的氪星人…儘管他可能找錯了人。到頭來，貝瑞為了拯救他所在的世界，返回他所知的未來，唯一的希望就是用盡生命賽跑，但他最後做出的犧牲足以拯救整個宇宙嗎？「閃電俠」將於6月14日在台上映。
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