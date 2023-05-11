19歲玩家真實故事！《GT：跨界玩家》電玩高手跨界飆速

備受全球玩家與車迷期待，由Sony Pictures索尼影業根據熱門賽車遊戲《Gran Turismo跑車浪漫旅》，以及真人真事故事改編的電影《GT：跨界玩家》終於發布首支兩分半鐘的預告片，完全呈現了真實賽車殘酷的一面，與同樣坐在駕駛座的電競賽車比起來挑戰更加巨大。

這部電影根據真實故事改編，是一名電競賽車高手Jann Mardenborough加入GT Academy後擊敗90,000 名參賽者，獲得機會轉型成為Nissan職業賽車手的故事。且這位Jann Mardenborough是真有其人，整部電影就是由他的故事改編。

GT Academy是由Nissan和Sony在2008年至2016年間創辦的賽車學院，目的是為了提供在Gran Turismo電玩裡找尋優秀的選手並培育他們成為真正的職業賽車手。

電影《GT：跨界玩家》。 圖／摘自Sony Pictures

在預告片中扮演教練的David Harbour表示：「當你參加比賽時，駕駛艙溫度將達到攝氏60度，G力則是飛行員升空時的兩倍。」毫不掩飾的對於體能孱弱的電競選手感到厭惡，甚至懷疑為什麼要找這群人來培養成賽車手，並說道：「你真的想把一個在房間裡打遊戲的小孩綁到時速超過321km/h的賽車上嗎？他們撐不住的。參加比賽的人都是精英運動員，他只是骨瘦如柴的遊戲玩家。」

電影《GT：跨界玩家》。 圖／摘自Sony Pictures

電影《GT：跨界玩家》。 圖／摘自Sony Pictures

但這也是這部電影的賣點之一，看一個能在賽車遊戲上脫穎而出的世界級玩家，能不能兌現他在遊戲中的駕駛天賦，在經過訓練後成為一名真正的賽車手。

真實世界的Jann Mardenborough則成功參加了歐洲三級方程式錦標賽、GP3和GP2系列賽。他還參加了利曼24小時耐力賽，還在2013年首次亮相時就獲得了 LMP2級別第三名的成績。

電影《GT：跨界玩家》。 圖／摘自Sony Pictures

《GT：跨界玩家》由Neill Blomkamp指導，卡司為有因《怪奇物語》成名的David Harbour、《魔戒》精靈神射手Orlando Bloom和英國明日之星Archie Madekwe所飾演。台灣將於8月10日上映。

電影《GT：跨界玩家》。 圖／摘自Sony Pictures