「拍台北」電影劇本徵選開跑 楊謹華暖心喊話

第15屆「拍台北」電影劇本徵件活動開跑，自4月18日至6月1日向全球公開徵件，邀請對電影劇本創作有興趣者踴躍參與投稿，總獎金高逹新台幣66萬元，且有機會讓劇本搬上大銀幕。

主視覺由設計師陳彥杰操刀，以「視覺台北」為主畫面，經由「劇本撰寫」、「電影拍攝」與「設計」轉化成視覺元素，藉由劇本延展出觀者對台北故事、地景和樣貌的想像，傳達對於徵選的期待及探索各種新的可能性。

上屆評審之一的楊謹華，喊話想要寫劇本的人不要想太多，「就是先做，把故事寫下來，然後勇敢地參加比賽」，她鼓勵大家可以增添更多一點天馬行空的元素，「不用擔心害怕太多，只要你心中想寫的東西，都可以來參加。」影評人膝關節在評審過程發現，參賽者寫作架構有高度雷同性，他建議今年有意參賽者：「寫作類型上可以再更多元一些，去看看更多的電影、戲劇和短片，對自己的啟發會有不同的想像。」貴為上屆競賽獎金捐助天使的金鐘視帝薛仕凌則呼籲大家踴躍參加。

上屆「拍台北」交流會反應熱烈，本屆將延續舉辦，現場來賓除了評審老師與入圍者外，將邀請影視業界製作、創投公司共襄盛舉，劇本交流會旨在提供創作者與投資方平台，創造雙方深度交流的機會，洽談創作投資與製作籌劃，讓入圍、得獎作品與影視產業接軌，加速劇本攝製，未來有機會搬上大銀幕、參加國際影展、打入國際市場。

今年無主題限制，只要是以正體中文創作並以台北市人文、地景為故事背景之電影劇本，且未曾以任何形式公開發表，即可爭取首獎「金劇本獎」（獎金新台幣40萬元）、二獎「銀劇本獎」（獎金新台幣15萬元）、三獎「銅劇本獎」（獎金新台幣5萬元）以及三名佳作（獎金各新台幣2萬元）。

第14屆「拍台北」評審與得主合照。圖／台北市電影委員會提供

第14屆「拍台北」評審楊謹華出席頒獎典禮。圖／台北市電影委員會提供