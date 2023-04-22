日本麥當勞連動《航海王》復刻經典炸雞漢堡 廣告kuso動畫開場

日本麥當勞炸雞漢堡「チキンタツタ」自 1991 年推出以來廣受好評，今（13）日官方宣布限時復刻，同時跟尾田榮一郎的作品《航海王》連動，並釋出漢堡版本的《航海王》動畫開場。難不成是在詔告天下，我要成為漢堡王？

4 月 19 日起，標準版的「チキンタツタ」會合和新產品「柚香チキンタツタ」、「チキンタツタ米堡」、「チキンタツタ柚香米堡」一同開賣，其中米堡為夜間菜單限定，會在每日的下午 5 點開放點購。據悉，柚香チキンタツタ使用了三種日本國產柑橘和蘿蔔丁作食材，用醬則為日式醬油蛋黃醬。

針對這回「チキンタツタ」系列迎舊角回歸以及新陣容加入，日本麥當勞與《航海王》合作製作一系列連動廣告，其中一部致敬動畫開場，在哥爾．D．羅傑握著漢堡燦笑的情境下，宣布「チキンタツタ」時代的來臨。

另一部廣告則是以米堡為主題，再現《航海王》動畫每集播完都會播送的「次回預告」，在香吉士發揮拿手的廚藝下，誕生得意傑作「チキンタツタ米堡」，結果一下就被貪吃的魯夫吃掉。

「チキンタツタ」系列漢堡將於 19 日開始販售，銷售預計 5 月下旬結束，若期間內剛好在日本，有興趣一嘗經典熱門餐點的讀者，可至鄰近的麥當勞碰碰運氣。