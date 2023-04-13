「成枏大君」禁忌不倫戀超展開！網路小說改編劇《不可能的婚禮》慾望小叔覬覦嫂嫂

聯合新聞網／ udn STYLE Lily
圖／擷自instagram、imdb
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去年剛在《王后傘下》有精彩表現的「成枏大君」文相敏，在那之前先拍攝的《放學後戰爭活動》在上個月底開播。人氣正旺的他有另一部作品即將接力在今年登場，而且還直接躍升成男一，將與韓版《紙房子》「東京」全鐘瑞展開一段禁忌的叔嫂之戀。

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2018年憑著與劉亞仁主演的《燃燒烈愛》獲得第21屆亞洲影評人協會獎最佳新演員的全鐘瑞，之後又主演了《聲命線索》、《配對遊戲》，接連合作大咖朴信惠與孫錫久，精湛演技有目共睹。去年她在《紙房子：篇》飾演原版人氣角色「東京」，又帥又美的形象在網上引起熱議。接著又出演18禁驚悚韓劇《身價》，在劇中詮釋善於算計的女高中生，氣勢不輸合作演員。

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《不可能的婚禮》自同名網路，全鐘瑞飾演C咖女配角吳多情，在同性戀財閥四代具燦烈的提議下同意假結婚。而文相敏則飾演野心、欲望強烈的「兄控」具正烈，他是具燦烈的弟弟，在公司隱瞞真實身分打算一步一腳印獲取內部員工的信任。在正視自己內心的慾望後決心毀掉哥哥的婚禮，三人命運交織在一起，上演一段禁忌的浪漫愛情故事。《不可能的婚禮》確切播出日尚未公開，不過有望在今年與觀眾見面。

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