經典復活！蚵仔煎原著《金肉人》宣布推出動畫新系列 40年之後牛丼再開嗑

《金肉人》今（17）日迎來動畫播出 40 周年，為紀念這個難得的生日，官方宣布製作動畫新系列。牛丼開嗑，文藝復興來啦！

《金肉人》原著是由台譯「蚵仔煎」（ゆでたまご），於 1979 年至 1987 年在集英社旗下雜誌《週刊少年Jump》原作連載的漫畫，描述來自金肉星球的輟學超人「金肉人」如何通過努力、友誼和勝利成長為超人格鬥世界最強者的故事。

1998 年起，同系列的《金肉人二世》問世，並轉移至同屬集英社的《週刊Playboy》供讀者閱讀。綜合《金肉人》、《金肉人二世》兩部作品的單行本總銷量達 7,700 萬本，處於歷史第 12 位。至於動畫方面，首話於 1983 年 4 月開播，另製作過 7 部電影。

時間推移至 2011 年，最初的《金肉人》漫畫時隔 24 年重啟。隔年入選《這本漫畫真厲害！》第 7 名。2013 年，整個系列通算內容量達到 100 卷。最後 2020 年起，除了在《週Play NEWS》進行 WEB 連載外，《週刊Playboy》亦同步刊登。

這回陪伴許多人童年的作品，宣布動畫復活迎來新系列。與此同時，《金肉人》單行本第 81 集準備在 17 日開賣，並且慶祝動畫 40 歲，超級金肉人展將在 3 月 18 日於東京開展。