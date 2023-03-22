唯一亞洲提案專場！臺灣搶先插旗歐洲最大劇集展 文策院攜手法國里爾Series Mania推5部臺劇提案登場

歐洲最大電視劇集產業盛會「法國里爾 Series Mania 劇集展」於 3 月 21 日至 23 日舉行，文化內容策進院（文策院）為協助國內業者開拓海外市場，與大會自 2022 年開始締結合作關係，今年除了在臺灣館展出豐富作品，並與大會合作舉辦本屆唯一一場亞洲作品提案會議「臺灣提案專場」，邀請 5 組臺灣劇集製作企畫案團隊，向國際買家及投資方介紹提案，期待促成更多臺歐合製作品。另外，張國立小說《金陵福：史上第二偉大的魔術師》從全球報名出版品中脫穎而出，代表臺灣參與 IP 轉譯提案會 「Book to Screen」單元，全球僅有 5 部作品入選，將透過提案與媒合會議，尋求出版轉影視的國際商機。

文策院今年以大會正式合作夥伴的身份，邀請臺灣業者組團前往交流，包含聯利媒體、友松娛樂、鏡文學、彼此影業與嚴選娛樂等都派員前往參展，並安排多場國際影視製作公司與機構組織的會談，佈建更廣闊的人脈網絡。文策院與大會秉持豐富全球影視生態圈的共同願景，從雙邊的產業代表互訪交流，到共同選作品進入提案專場，跳脫以往單純的版權交易，將臺灣的影劇產業鏈與國際接軌，期待更多具備臺灣元素與國際共感的作品讓世界看見，壯大臺灣內容的國際市場量能。

臺灣館共 32 家業者參與，展出 73 件劇集作品及提案，包含李銘順主演的律政劇《八尺門的辯護人》、由五位導演共同製作的科幻劇《你的婚姻不是你的婚姻》、首度邀請港星鄭伊健演出的懸疑推理劇《百萬人推理》以及改編自人氣小說的《非殺人小說》，呈現臺灣影視作品的多元與創意。

臺灣提案專場滿場盛況（圖／文策院 提供）

文策院與大會共同選出 5 部具國際潛力之劇集企劃案，於展會期間舉辦的「臺灣提案專場」中提案。為使獲選團隊的企劃案能順利獲得國際市場青睞，文策院特別針對國際展會提案技巧與與國際市場趨勢等主題，安排主創團隊進行提案培訓，且安排前往參與大會於里爾會場舉辦的專業人才工作坊，進行與國際大師級專業人士的經驗分享；提案會後也舉辦交流酒會，以及一對一的媒合會議，邀請國際專業人士參與交流，除了協助臺灣業者拓展人脈網絡，也為作品尋求國際合作商機。

入選「臺灣提案專場」的 5 部企劃案，包含《休閒小戰》（傳翼數位影像股份有限公司）、《新娘鎮》（柒拾陸號原子股份有限公司）、《莫拉克》（馬氏影業工作室）、《地獄催淚部》（幸運星電影製作有限公司），以及 Series Mania 代表團於去年「TCCF 創意內容大會」提案大會選出的《台北少年．平壤少女》（夥同影像製作有限公司）等企劃案。

交流活動超過百位專業人士參與（圖／文策院 提供）

另外， 大會 IP 轉譯提案會「Book to Screen」單元今年由全球報名出版品中，選出 5 部作品，張國立小說《金陵福：史上第二偉大的魔術師》獲選為其中之一，將代表臺灣參與，由光磊國際版權代理向國際製作方及投資方提案推介，期待售出影視翻拍權。

法國里爾 Series Mania 是專為劇集而設計的國際專業級展會，2010 年由巴黎影像論壇（Forum des Images）發起，2017 年起獲得法國文化部官方支持，於法國北部大城里爾（Lille）舉辦超過 100 場放映活動，包括世界首映、大師講堂、專業論壇及各大小交流活動，吸引影視專業人士、國際電視台、OTT 平台、專業媒體等參與盛會。