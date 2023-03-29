韓國人氣網漫《我獨自升級》改編動畫揭首支PV 大咖作曲澤野弘之操刀配樂
韓國人氣網漫《我獨自升級》改編動畫釋出首支 PV，預計 2023 年冬季播出。
《我獨自升級》源自原創網路小說，由 Kakao Entertainment 製作，h-goon 改編、Redice 工作室總裁暨漫畫家 DUBU 繪製。
該作描述人類與怪物的世界，因名為「門」的通道出現彼此相連。部分天選之人超能力覺醒成為獵人，藉此抵禦怪物入侵。故事的主角程肖宇也屬獵人，但等級只有最低的 E 級，甚至被稱為「人類最弱兵器」。
某次主角一行人進行任務的過程中，受困「雙重地下城」中。在面臨團滅的狀況下，程肖宇獲得了重生的機會，踏上成為世界頂尖獵人的道路。
這回《我獨自升級》動畫化，根據官方公開資訊，將交由中重俊佑執導監督，木村暢擔任系列構成，須藤智子負責角色設計。音樂方面由《進擊的巨人》、《KILL la KILL》、《86－不存在的戰區－》、《BLEACH 千年血戰篇》等動畫名作配過樂的澤野弘之操刀，動畫製作則是 A-1 Picture 負責。
《我獨自升級》改編動畫預計今年冬季開播，確切日期待定，有興趣的讀者可追蹤官方網站或官方推特，鎖定即時更新資訊。
◤A New Level Begins◢— アニメ『俺だけレベルアップな件』公式 (@sololeveling_pr) 2023年3月21日
「俺だけレベルアップな件」
アニメプロジェクト
ティザーPV公開https://t.co/1YARJsChothttps://t.co/qzF60uuplx#SoloLeveling #俺レベ pic.twitter.com/aNGVANyWbU
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言