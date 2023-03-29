韓國人氣網漫《我獨自升級》改編動畫揭首支PV 大咖作曲澤野弘之操刀配樂

韓國人氣網漫《我獨自升級》改編動畫釋出首支 PV，預計 2023 年冬季播出。

《我獨自升級》源自原創網路小說，由 Kakao Entertainment 製作，h-goon 改編、Redice 工作室總裁暨漫畫家 DUBU 繪製。

該作描述人類與怪物的世界，因名為「門」的通道出現彼此相連。部分天選之人超能力覺醒成為獵人，藉此抵禦怪物入侵。故事的主角程肖宇也屬獵人，但等級只有最低的 E 級，甚至被稱為「人類最弱兵器」。

某次主角一行人進行任務的過程中，受困「雙重地下城」中。在面臨團滅的狀況下，程肖宇獲得了重生的機會，踏上成為世界頂尖獵人的道路。

這回《我獨自升級》動畫化，根據官方公開資訊，將交由中重俊佑執導監督，木村暢擔任系列構成，須藤智子負責角色設計。音樂方面由《進擊的巨人》、《KILL la KILL》、《86－不存在的戰區－》、《BLEACH 千年血戰篇》等動畫名作配過樂的澤野弘之操刀，動畫製作則是 A-1 Picture 負責。

《我獨自升級》改編動畫預計今年冬季開播，確切日期待定，有興趣的讀者可追蹤官方網站或官方推特，鎖定即時更新資訊。