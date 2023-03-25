與電影和電玩遊戲合作 「樂高」營收亮眼

丹麥玩具巨擘樂高（Lego）在約十年前以些微差距超越芭比娃娃製造商美泰兒，成為全球第一大玩具製造商。

如今，即使經歷新冠疫情、近來的供應鏈動盪以及通膨飆漲，樂高的營收仍是美泰兒的近兩倍，也遠高於另一大競爭對手孩之寶，使樂高進一步拉開與這兩家美國玩具製造商的差距。

樂高2022年營收達646億丹麥克朗（92.7億美元），較前一年勁增17%；淨利年增4%至138億丹麥克朗。樂高執行長克里斯丹森把營收大增歸功於近幾年在新門市與新產品、電商以及數位方面的投資。他說，儘管俄烏戰爭局部造成經濟動盪，但樂高去年的表現優於自家預期。

克里斯丹森說：「總之我們非常滿意。在充滿挑戰的一年，營收仍較前一年有所成長，而且接觸樂高積木的孩子比以往更多。」

樂高與競爭對手的差距持續擴大，有三大原因。

第一，成功開發中國大陸等新市場。

第二，利用與電影和電玩遊戲的合作，接觸新一代粉絲。

第三，與「星際大戰」等知名品牌合作推出主題積木組攬客。

樂高也受惠於設立更多自家門市，和擁有自己專用的工廠。

這些工廠靠近終端市場，很大程度上幫助樂高避開供應鏈問題。

美泰兒上月公布，2022年銷售為54億美元，與前一年相比僅持平，孩之寶去年銷售更年減9%至59億美元。這兩者在去年假期購物季的表現欠佳，銷售均比2021年同期大幅滑落。

生產變形金剛和培樂多黏土等玩具的孩之寶表示，將裁員15%全球人力，並預估今年市況仍將嚴峻。

但樂高表示，自家積木組玩具在去年耶誕節期間都維持強勁的需求。克里斯丹森表示，即使經濟拮据，家長仍會持續購買樂高積木給小孩，因家長認為樂高積木具有教育意義，而且可使用多年。

樂高去年共開設155家零售門市，大多在中國大陸，抵銷了在俄羅斯關閉88家門市的影響。樂高目前在全球擁有904家門市。