陸翻拍北条司《貓眼》性感三姊妹服裝尺度會改嗎？網哀號：求放過

日本漫畫家北条司作品《貓眼》曾被改編成動畫、廣播劇，甚至還有真人版影視劇，在1997年的真人電影版中，日本女星藤原紀香、稻森泉、內田有紀分飾三姊妹來生淚、來生瞳、來生愛，堪稱女神級陣容。而近日傳出大陸將翻拍《貓眼》，推出真人版網劇《貓眼三姊妹》，日前還公開了夜行服初步設計圖！

微博「猫眼三姐妹真人版官方頻道」日前曝光夜行服設計圖，表示是以「不違規基礎上幾可能符合原著」，並稱是初步設計圖，可能會改動，希望網友看了之後能提供建議。「猫眼三姐妹真人版官方頻道」也特別說明，曝光的圖僅為試裝模特兒，並非正式演員。

不過網友聽聞翻拍真人版消息已開始憂心會毀童年，網友認為三姊妹性感身材是看點之一，更質疑大陸廣電局限制多多，衣著能真的還原？該不會被舉報「衣著暴露軟色情」吧？對於童年回憶成真人網劇，有網喊期待，提出心中人選，包括姓感御姊張雨綺、青春偶像程蕭、趙粵等女星，也不少網友直呼：「求放過！」，希望別再亂翻拍。

「猫眼三姐妹真人版官方頻道」曝光三姊妹夜行服設計圖。 圖／擷自微博

「猫眼三姐妹真人版官方頻道」曝光三姊妹夜行服設計圖。 圖／擷自微博

「猫眼三姐妹真人版官方頻道」曝光三姊妹夜行服設計圖。 圖／擷自微博

日本女星藤原紀香、稻森泉、內田有紀曾演出真人版《貓眼》電影。 圖／擷自微博