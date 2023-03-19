「最後生還者」電玩改編新高峰？台美觀眾口味大不同

歐美影視新題材難尋，「電玩改編片」因而層出不窮，只是電玩遊戲靠玩家決定結局的先天限制，讓影視改編很難達到同樣的滿足，踢到鐵板的例子不少。近來HBO影集「最後生還者」被認為頗能保留原作精神，又具備高度可看性，堪稱近期最成功的代表。

除了「最後生還者」外，春假期間還會有「超級瑪利歐兄弟電影版」在台上映，30年前歐美影壇就推出過真人主演版本，儘管實力派卡司掛帥，評價、票房都慘敗。最新動畫電影版，由「星爵」克里斯普萊特、「后裔棄兵」安雅泰勒喬伊等獻聲，片花看來流暢炫目，外界還是對賣座頗為看好。

台灣和美國對於電玩改編片的口味不盡然相同，兩集「音速小子」北美票房分別是1億5000萬、1億9000萬美元，台灣卻被歸入兒童、家庭影片，賣座平平。反觀由女英雄掛帥的「惡靈古堡」系列，北美票房都只在4、5000萬美元範圍，台灣票房卻曾飆到近2.5億。安琪莉娜裘莉的代表作「蘿拉卡芙特古墓奇兵」，也是台灣的反應比美國熱烈。

兩集「音速小子」在美國賣座都創佳績，台灣反應都平平。圖／UIP提供

「超級瑪利歐兄弟電影版」票房頗受期待。圖／UIP提供