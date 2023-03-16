推理懸疑排行榜第1名！《法庭遊戲》作者五十嵐律人即將跨海來台與讀者見面！

聯合新聞網／ 尖端出版
《法庭遊戲》五十嵐律人作者見面座談會
《法庭遊戲》五十嵐律人作者見面座談會

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《法庭遊戲》座談會即將在台北舉辦！

《法庭遊戲》作者五十嵐律人將親自出席，分享他的創作靈感和經驗。此次座談會將邀請台灣律師作家李柏青先生擔任對談人，共同探討與文學的融合。

《法庭遊戲》是第62屆梅菲斯特賞得獎作品，故事圍繞著一場模擬審判遊戲中發生的真實事件展開，講述立志步入法律界的法律系學生久我清義與織本美鈴，收到不明信件指出要告發他們隱藏的「過去」，接著周遭陸續發生遭到跟蹤、破壞等詭異的事件，清義尋求系上的天才結城馨幫助，企圖找出犯人。然而三人追求真相的方向產生分歧──不斷翻轉的證據。直到最後一刻都無法預測結局！

《法庭遊戲》電影視覺圖

此書的真人也已確定製作，主角久我清義由永瀨廉飾演，織本美鈴由杉咲花飾演，結城馨由北村匠海飾演，並由導演深川榮洋執導，預計於今年11月10日日本上映。

這次的座談會將於2023年3月21日（二）晚間6點30分至8點，在紀伊國屋書店台北微風店（微風廣場5F）舉行，參加者將有機會與五十嵐律人和李柏青律師面對面交流，了解他們對法律與文學的看法，以及對的解讀。

這是一個不容錯過的機會，所有對小說、電影、法律等主題感興趣的讀者都可以參加，請務必提前預約。更多詳細資訊，請洽詢「尖端eye書坊」FB粉專。

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