《艾爾登法環》上市周年賣破2,000萬套 衍生漫畫《黃金樹之路》作者親繪賀圖慶祝

聯合新聞網／ 遊戲角落 編輯角落
圖／飛田ニキイチ@nikiichi_tobita、艾爾登法環
圖／飛田ニキイチ@nikiichi_tobita、艾爾登法環

萬代南夢宮娛樂今（22）日宣布由 FromSoftware 開發的動作 RPG《艾爾登法環》適逢發行一周年（2/25），全球累積出貨量突破 2,000 萬套，該成績包含各平台實體版及數位版各通路。

日前由角川集團網路青年雜誌《COMIC Hu》推出《艾爾登法環》衍生《ELDEN RING 黃金樹之路》，作者飛田二木壹（飛田ニキイチ）更在個人推特歡慶遊戲發行周年，一連 5 天親自繪製的賀圖。

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