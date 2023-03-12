《艾爾登法環》上市周年賣破2,000萬套 衍生漫畫《黃金樹之路》作者親繪賀圖慶祝
萬代南夢宮娛樂今（22）日宣布由 FromSoftware 開發的動作 RPG《艾爾登法環》適逢發行一周年（2/25），全球累積出貨量突破 2,000 萬套，該成績包含各平台實體版及數位版各通路。
Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv— ELDEN RING (@ELDENRING) 2023年2月22日
日前由日本角川集團網路青年雜誌《COMIC Hu》推出《艾爾登法環》衍生漫畫《ELDEN RING 黃金樹之路》，作者飛田二木壹（飛田ニキイチ）更在個人推特歡慶遊戲發行周年，一連 5 天親自繪製的賀圖。
勝手に— 飛田ニキイチ (@nikiichi_tobita) 2023年2月20日
「ELDEN RING」1周年カウントダウン
発売からあと5日で1周年！！#ELDENRING#エルデンリング pic.twitter.com/lESn5cj9hG
勝手に— 飛田ニキイチ (@nikiichi_tobita) 2023年2月21日
「ELDEN RING」1周年カウントダウン
発売からあと4日で1周年！！#ELDENRING #エルデンリン pic.twitter.com/7sGnLUIawR
勝手に— 飛田ニキイチ (@nikiichi_tobita) 2023年2月22日
「ELDEN RING」1周年カウントダウン
発売からあと3日で1周年！！#ELDENRING #エルデンリング pic.twitter.com/Dq6g3BTo8l
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