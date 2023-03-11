「驕女」換臉後...謝承均、亮哲BL劇再成「親密」關係

八大與文策院及日本Rakuten Group、SPO Entertainment、Video Market跨國合作，推出BL劇集「奇蹟」，1日於中壢開鏡，卡司也頗有看頭，除了金鐘新人姜典及新生代演員徐愷、林毓桐、陳柏文擔任主演，楊烈、謝承均、宋偉恩、亮哲及原子少年羅奕傑參演，實力與人氣兼具。

被8點檔戲迷視為男神的謝承均，早在上個月中，就在臉書上PO出與亮哲的「親密」合照，並喊話：「期待和陳大帥的親密對手戲。」亮哲也留言：「我好榮幸。」謝承均親密回愛心圖案，許多粉絲就在猜測兩人新搭檔的角色關係。因兩人之前在「天之驕女」中互相「換臉」，關係也很「親密」，更讓戲迷期待兩人再度合作。

「奇蹟」故事描寫立志從醫的白宗易（林毓桐飾），被迫撿回受傷的黑道分子范哲睿（徐愷飾），兩人在格格不入的相處過程中日久生情，卻因一場黑幫鬥爭白宗易為范哲睿頂罪入獄，從此陌路；也導致一連串不幸的艾迪（姜典飾）和陳毅（陳柏文飾）因此分道揚鑣。

4年後，命運讓四個人以不同的方式再度相遇，他們必須面對過去的錯誤與遺憾，才能重新找回屬於彼此的幸福。主要角色中，除了林毓桐是學霸人設，徐愷、姜典及陳柏文都是幫派背景，劇情散發濃厚的黑道兄弟情誼外，擺脫身分差異的格差戀，跨越時間跟空間限制，尋回愛情，滿足廣大的BL劇迷們吸睛看點。

宋偉恩因演出BL劇受矚目，也多次在戲劇中演同志，這次擺脫過往角色，化身黑道老大，宋偉恩說 ：「很期待可以在編劇林珮瑜的劇本世界裡，用表演創造出有愛又動人的角色。」

曾參與電影「山中森林」演出的徐愷，在「奇蹟」中化身「范哲睿」一角，他說：「謝謝范哲睿選擇了徐愷，能與大家相遇是奇蹟，希望我們有魔力能將小說具象化，Fighting！」2022年以「愛的奧特萊斯」獲得金鐘獎迷你劇集最具潛力新人獎肯定的姜典，對於即將投入的全新角色表示：「『奇蹟』是一部充滿愛的作品，期待大家都能感受到滿滿的愛。」

首次在戲劇作品擔任主演的林毓桐，將與徐愷配對CP，林毓桐表示：「這是我第一部戲劇作品，希望詮釋的角色『白宗易』能深刻的刻在粉絲心裡，更期待大家會喜歡『奇蹟』！」陳柏文也興奮表示：「愛情的力量真的很偉大，夠堅定就能排除萬難，創造奇蹟。」

「奇蹟」製作人宋鎵琳表示：「第一次面對經典IP改編的影視作品充滿期許與挑戰，再次迎接台日以及台灣文化內容策進院的跨國合作，也期待有更美好的火花。正如我們的片名一樣，奇蹟永遠會降臨在每個值得的瞬間。」

曾參與「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「最佳利益」等膾炙人口作品編劇，也入圍過金鐘獎戲劇節目編劇獎的林珮瑜，此次在「奇蹟」中擔任原著編劇同時身兼製作人，她透露：「小說在寫的時候就很期待可以被改編成影視作品，有幸能結合台灣與日本的力量、大家通力合作本身就是奇蹟。希望透過校園及黑幫兩種題材的結合能創作出不同風貌，為BL劇集提出更有趣的故事，希望大家會喜歡。」

徐愷(左)、林毓桐在「奇蹟」中湊對男男CP。圖／八大提供

宋偉恩(左起)、徐愷、林毓桐、姜典、陳柏文出席「奇蹟」開鏡。圖／八大提供

謝承均(左起)、亮哲、艾雨帆、林毓桐、徐愷、姜典、陳柏文、羅奕傑、葉恩、宋偉恩等演員出席「奇蹟」開鏡。圖／八大提供

陳柏文(左)、姜典在「奇蹟」中湊對男男CP。圖／八大提供