遊戲經典IP《決勝時刻》新作延伸《現代戰爭 II 2022》故事劇情

動視招牌 FPS 招牌 IP《決勝時刻》成為微軟收購動視暴雪的焦點之一，該系列自 2003 年至今全球已賣破 4 億套，去年推出的《現代戰爭 II 2022》重啟了《現代戰爭》系列續作，第二賽季近日上線仍維持每日 10 萬玩家同上高峰的好成績。

動視幾乎每年都會推出《決勝時刻》新作，《現代戰爭 II 2022》為第 19 部，現在 2023 年續作的消息已經曝光了，IGN 引述彭博社的報導指出，今年的《決勝時刻》新作時空背景將維持在近現代（modern era），由過去主導《決勝時刻：先鋒》、同屬動視的 Sledgehammer Games 領銜開發，Infinity Ward 監製、Treyarch 支援開發。

此前消息曾顯示 2023 年的《決勝時刻》新作將帶領該系列進入試驗階段，聚焦在進一步擴展《現代戰爭 II 2022》，畢竟後者是 COD 系列最暢銷、營收最快達到 10 億美元的遊戲。

圖／Infinity Ward

彭博社今（24）早更透露新作不會是去年遊戲的高級擴展內容，也不是《現代戰爭 III》，而是繼承並延伸《現代戰爭 II 2022》的故事劇情，作品名稱未定，但 Infinity Ward 將投入大量資源開發，確保該遊戲會在 2023 年內推出。

但據悉 Sledgehammer Games 部分前員工與在職者對上層安排的進度感到擔憂，畢竟一款招牌大作的續作，僅用不到兩年的時間來開發很抖，該工作室 2021 年推出的《決勝時刻：先鋒》也有類似的開發進程，玩家評價與營收表現都不如動視預期。

圖／Infinity Ward

傳統上《決勝時刻》系列新作每年都會輪替不同團隊製作，遊戲屬性也不太一樣，如 Infinity Ward《現代戰爭》、Treyarch《黑色行動》以及 Sledgehammer Games 變換玩法和實驗性質的遊戲系列。如今動視高層計畫向員工布達《決勝時刻》系列的新願景，以《現代戰爭》和《黑色行動》作為主打作，每款遊戲皆會在上市後 2 年持續支援更新，但如果微軟收購動視暴雪的交易完成，情況可能會有所改變。

圖／Infinity Ward