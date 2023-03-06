直擊漫畫改編作品《進擊的巨人》動畫團隊奮鬥日常
改編自諫山創同名黑暗奇幻漫畫、由 MAPPA 製作的動畫《進擊的巨人》將迎來「The Final Season」完結篇，官方日前透露最後季「前篇」內容長度達一小時，並將於 3 月 3 日在日本 NHK 首播後，同一頻道上的紀錄片節目《100支鏡頭》（100カメ）將於 2 月 23 日播出，帶粉絲進入 MAPPA 直擊製作組的上班與生活。
《進擊的巨人》原著是諫山創於 2009 年至 2021 年在《別冊少年Magazine》連載的暗黑奇幻作品，全 34 冊漫畫在全球總發行量超過 1.1 億冊，改編的電視動畫繼承了原作的高人氣，讓「奇行種」「萊納你坐啊」「獻上心臟」等迷因流傳網路社群，主題曲從〈紅蓮的弓矢〉到〈我的戰爭〉都被傳誦。
放送まであと4日！— 100カメ公式 (@nhk_100CAM) 2023年2月18日
23日(木・祝)21:30～#100カメ「#アニメ #進撃の巨人」
チーム全体の指揮をとり、
作品のクオリティーに責任を持つ
ハヤシ監督。
絵コンテの制作やレイアウトの修正など、
鬼気迫る、超人的な作業ぶりを先行公開！#オードリー #anime#AttackonTitan#shingeki #進撃100カメ pic.twitter.com/sBhGJjdMM8
而 NHK《100支鏡頭》瞄準大家感興趣的地點安裝 100 支固定式攝影機，觀察現場的一切，在人們沒有意識到鏡頭的情況下紀錄其互動對話，同時揭露意想不到的真實生活畫面。
放送まで、あと1週間。— 100カメ公式 (@nhk_100CAM) 2023年2月15日
23日(木・祝)21:30～ #100カメ「#アニメ #進撃の巨人」
アニメスタジオ #MAPPA に密着！
カメラMAPを先行公開します📷
監督/アニメーター/CGアニメーター/制作進行など
多種多様なプロが登場。
熱すぎる🔥#オードリー #anime#AttackonTitan#shingeki #進撃100カメ pic.twitter.com/s0nNqDusEk
最新企劃紀錄團隊潛入《進擊的巨人》動畫製作公司 MAPPA 架設 100 支攝影機，拍下導演林祐一郎與其他工作人員奮鬥的日常，包括動畫師、CG 動畫師、製作人員等專業職人，全都在導演的指揮下全力以赴，就連主持的搞笑組合奧黛麗（若林正恭、春日俊彰）都對他們要求完美的執著感到印象深刻。
TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編（前編）— アニメ「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) 2023年2月9日
NHK総合にて3月3日（金）
24時25分から1時間スペシャル放送！
放送まで残り1か月を切りました！
1時間スペシャル放送、お楽しみに！https://t.co/HR4qnJTiol#shingeki pic.twitter.com/ECPpO802NC
在最終季第一話講述主角艾連企圖發動地鳴毀滅世界，解放了帕拉底島牆中數十萬個 60 公尺高的超大型巨人，其他人為阻止一切被踏平與之對抗。《100支鏡頭X進撃の巨人動畫》節目情報請參考官方網站。
⚔⚔⚔#進撃の巨人⚔⚔⚔— NHKアニメ (@nhk_animeworld) 2023年2月20日
The Final Season 完結編(前編)
総合 3/3(金)深夜の放送を記念してスマホ壁紙をプレゼント🎁
終尾の巨人と化したエレン、アルミン、ミカサ、リヴァイそして渋谷のNHK放送センターを描いた壁紙です。
▼全体図・ダウンロードはこちら▼https://t.co/383IsLJXXf#shingeki pic.twitter.com/9GdlPovFKO
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