豪華版玩家搶先入學 《霍格華茲的傳承》出現《哈利波特》首位跨性別角色

華納兄弟遊戲旗下奇幻 ARPG《霍格華茲的傳承》PS5、XSX 與 PC 版發售在即，許多預購豪華版玩家今（8）日一早就搶先入學。

日前遊戲角落曾報導，本作世界觀以《哈利波特》小說及電影宇宙為基礎，而原著 J·K·羅琳（J. K. Rowling）近年陷入「跨性別族群」言論風波，被相關團體批評，甚至揚言抵制這款新遊戲，但開發商 Avalanche Software 試圖避開爭議，甚至往更多元的設定發展。

※以下含遊戲劇透，請讀者斟酌閱讀

《霍格華茲的傳承》讓玩家在魔法學校上課外，還能探索蘇格蘭高地，接觸各種角色與之互動並完成任務，不過 Avalanche Software 似乎為了避免原作者深陷的爭議，日前接受德國媒體 Gamepro 採訪時，證實本作沒有設計戀愛模擬元素，校園不開放談情說愛，玩家捏臉時則能透過挑整扮演跨性別角色。

另有一項很政確的事，《哈利波特》原著幾乎沒有討論性別議題，但據 IGN 報導，《霍格華茲的傳承》前期將出現一位名為 Sirona Ryan 的角色，她是活米村酒吧三把掃帚的老闆，也是《哈利波特》宇宙第一位官方打造的跨性別角色，當玩家首次抵達活米村就會遇見她。

圖／IGN試玩截圖

Avalanche Software 則對 IGN 解釋，決定加入這位跨性別角色的原因是想「打造一款具代表性和多元性的遊戲」，此前 J·K·羅琳言行被貼「恐跨」標籤，《霍格華茲的傳承》連帶遭到跨性別族群抵制，儘管 J·K·羅琳沒有參與製作，還是能獲得為數不少的 IP 授權費，開發商此舉無疑是切割原著的政治立場。

然而據 Dexetro 媒體集團 Charlie Intel 報導，許多玩家對配音人選的資訊未公開感到不快，畢竟這會讓角色展現更多真實感，而 Sirona Ryan 聽起來就像男生的名字也招致批評。

SIRona RYAN



Glad to see the classic rowling character naming method is still in practice https://t.co/GGM7VSC9B8 — Vaush (@VaushV) 2023年2月6日