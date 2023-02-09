豪華版玩家搶先入學 《霍格華茲的傳承》出現《哈利波特》首位跨性別角色

聯合新聞網／ 遊戲角落／芋仔
圖／IGN試玩截圖
圖／IGN試玩截圖

華納兄弟旗下奇幻 ARPG《霍格華茲的傳承》PS5、XSX 與 PC 版發售在即，許多預購豪華版玩家今（8）日一早就搶先入學。

日前遊戲角落曾報導，本作世界觀以《哈利波特》及電影宇宙為基礎，而原著 J·K·羅琳（J. K. Rowling）近年陷入「族群」言論風波，被相關團體批評，甚至揚言抵制這款新遊戲，但開發商 Avalanche Software 試圖避開爭議，甚至往更多元的設定發展。

延伸閱讀：《霍格華茲的傳承》遭跨性別社群抵制 ：真正討厭我會把書跟電影都燒了

※以下含遊戲劇透，請讀者斟酌閱讀

《霍格華茲的傳承》讓玩家在魔法學校上課外，還能探索蘇格蘭高地，接觸各種角色與之互動並完成任務，不過 Avalanche Software 似乎為了避免原作者深陷的爭議，日前接受德國媒體 Gamepro 採訪時，證實本作沒有設計戀愛模擬元素，校園不開放談情說愛，玩家捏臉時則能透過挑整扮演跨性別角色。

另有一項很政確的事，《哈利波特》原著幾乎沒有討論性別議題，但據 IGN 報導，《霍格華茲的傳承》前期將出現一位名為 Sirona Ryan 的角色，她是活米村酒吧三把掃帚的老闆，也是《哈利波特》宇宙第一位官方打造的跨性別角色，當玩家首次抵達活米村就會遇見她。

圖／IGN試玩截圖

Avalanche Software 則對 IGN 解釋，決定加入這位跨性別角色的原因是想「打造一款具代表性和多元性的遊戲」，此前 J·K·羅琳言行被貼「恐跨」標籤，《霍格華茲的傳承》連帶遭到跨性別族群抵制，儘管 J·K·羅琳沒有參與製作，還是能獲得為數不少的 IP 授權費，開發商此舉無疑是切割原著的政治立場。

然而據 Dexetro 媒體集團 Charlie Intel 報導，許多玩家對配音人選的資訊未公開感到不快，畢竟這會讓角色展現更多真實感，而 Sirona Ryan 聽起來就像男生的名字也招致批評。

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小說 改編 電玩 遊戲 跨性別 J.K.羅琳 IP授權

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