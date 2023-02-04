改編不簡單！《星際牛仔》動畫導演看Netflix真人影劇一集就棄坑

要將一部作品的故事從原本的媒體改編成別的形式不簡單，在改編過程中，故事都得為了配合不同媒體的呈現方式而做出許多改動，正因如此成功的案例非常罕見，這類改編作品多數情況下難以滿足原作粉絲們的胃口。

最近接受富比士訪談時，經典日本動畫系列《星際牛仔》導演渡邊信一郎就分享了他對於 Netflix 真人影集版本的看法，直接表示他並不認為這是一部成功的改編作品。

「至於 Netflix 推出的全新真人改編版，他們寄給了我一部影片，讓我可以預覽與檢視。這支影片以賭場的片段為開場，這讓我很難繼續看下去。我立刻停了下來，所以只看了這個開場片段而已。」

渡邊信一郎豪不客氣地直說：「這很明顯地並不是《星際牛仔》，我當時意識到如果我沒有參與其中的話，那這就無法成為一部《星際牛仔》。我當時覺得或許我應該要參與這部。雖然原版動畫系列的價值現在又變得更高了。」

圖／星際牛仔、Netflix、萬代南夢宮影像製作

可惜的是，渡邊信一郎在這次的訪談中並沒有詳細說明 Netflix 版《星際牛仔》的開場片段是哪裡讓他感到不對勁。

圖／星際牛仔、Netflix、萬代南夢宮影像製作

雖然影集團隊在第一季的尾聲埋下了原作角色艾德即將在第二季登場的伏筆，但就在這部真人影集版於 2021 年底上線不久之後，Netflix 很快就對外證實不會續訂第二季的消息，徹底終止了這部真人影集版的未來發展。

圖／星際牛仔、Netflix、萬代南夢宮影像製作

即使 Netflix 版《星際牛仔》在最初上線時創下了不錯的收視表現，但這樣的表現在那之後的幾週也出現了明顯的跌幅，這部真人影集已經確定遭到腰斬，這並未讓 Netflix 停手，目前依然還在計畫著多部由人氣動畫改編的真人版影集，像是《航海王》以及《降世神通》等。

參考資料：GameSpot