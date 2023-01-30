「CCC數位平台」化身「夢境博物館」現身台北國際書展！ 現場闖關再抽臺漫限定周邊！

「台北國際書展」將於 1 月 31 日在台北世貿一館盛大開展，文化內容策進院（文策院）旗下臺漫原生網站「CCC數位平台」將以「CCC夢境博物館」為主題參展，讓讀者用欣賞「夢境」的方式，體驗豐富精采的臺漫作品！活動期間舉辦 2 場作品沙龍座談，包含由金漫獎得獎作者星期一回收日與《你的孩子不是你的孩子》人氣作家吳曉樂攜手合作作品《Have I Found You?》，兩人將分享透過漫畫作品推廣幹細胞建檔的觀念與歷程；備受期待的新人作者六牧與 Podcast 主持人尼爾喝牛奶則將探討科幻漫畫《九號天鵝》的心理議題。展會期間還有臺漫解謎闖關以及會員現場儲值送加碼禮物等活動，「CCC夢境博物館」邀請讀者一起體驗臺漫如夢似幻的魅力！

在「CCC夢境博物館」中，每部漫畫作品都代表著一種「夢境」，用博物館展示繪畫作品的方式，讓讀者於逛展時能一覽臺灣優秀漫畫家的作品，同時也代表著「CCC數位平台」如同博物館一樣，匯集各種不同風格的臺漫作品，每個讀者都可以在這裡找到喜歡的漫畫。

「CCC夢境博物館」規劃了 2 場臺漫座談活動，邀請人氣作品的創作者們分享創作心得。《Have I Found You?》是羅禾淋教授的「造血幹細胞資料庫創作計畫」推出的作品，由金漫獎得獎作者星期一回收日與《你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂共同創作。 2 月 2 日座談將由羅禾淋教授主持，與兩位創作者共談分享如何透過漫畫的形式，推廣造血幹細胞建檔的觀念，以幫助更多血癌患者。作品描述不擅長與人配對成組的女孩苡夏，卻得到了最需要配對的疾病；在入院治療幹細胞的配對，以及過程中與家人修復關係的動人故事。

「CCC夢境博物館」規劃了 2 場臺漫座談活動，邀請人氣作品的創作者們分享創作心得。圖／文策院提供

2 月 5 日登場的沙龍座談則是備受期待的新人作者六牧與 Podcast 主持人尼爾喝牛奶對談，雙方將針對科幻作品《九號天鵝》，探討其中的心理議題。作品描述一個複製人男嬰於冬夜裡誕生，此生唯一的目的，便是第一位成為前往宇宙的複製人，證明與基因提供者的緊密聯繫；而在主角自我成長的過程中，碰到的掙扎與抉擇的故事。沙龍座談活動現場採自由入座參加，座位有限，想要參加的讀者朋友千萬別錯過這次難得的機會。

除了「CCC夢境博物館」展覽體驗以及沙龍座談活動，攤位現場還有會員限定福利與臺漫解謎闖關活動，透過題目解謎，深入臺漫故事世界觀，並能體驗線上看漫畫的便利性與數位閱讀體驗。現場也有資料夾、小提袋等精美的臺漫周邊，要送給完成闖關活動的讀者，多種款式等待讀者收藏。

臺漫座談會

● 2 月 2 日(四) 14:15-15:15

《Have I Found You?》星期一回收日 × 吳曉樂 / 紅沙龍區

● 2 月 5 日(日) 15:30-16:30

《九號天鵝》六牧 × 尼爾喝牛奶 / 黃沙龍區

「CCC夢境博物館」攤位資訊

● 主題館區 編號 D336 號攤位

「CCC夢境博物館」攤位活動

● 現場出示會員帳號，即可獲得1次抽獎機會

● 完成攤位解謎任務活動，即可獲得1次抽獎機會

● 現場儲值，加碼贈送限定好禮

展會期間有臺漫解謎闖關以及會員現場儲值送加碼禮物等活動。圖／文策院提供