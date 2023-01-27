看就對了！《灌籃高手 The First Slam Dunk》影評：跨越20年的感動 老粉有情懷新血也享受

寫在前頭：給還沒進電影院看《灌籃高手》最新電影版動畫的人，快去看就對了！！

（本文全篇無劇透，請安心參閱）

上映初期負評？別被既有看法限制了

圖／筆者票根留影

2022 年 12 月初，從《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》在日本上映後，陸陸續續有一些負評產生，觀眾間似乎呈現褒貶不一的情形。隨著時間過去，整體評價則顯著上升，截至播出第六周為止，日本本土也突破七十億日圓的票房，連續六個禮拜都拿下周末票房冠軍。由此可以看出：這次電影版的表現，至少在普羅大眾之間是廣受歡迎的。

電影上映初期，之所以會招致負評，主要原因是由於故事素材呈現上，與漫畫原作的經典橋段：「湘北高中 vs 山王工業」有部分的差異、細節刪減，以及新增了未預期的人物情節。這使得部分執著於原著、只希望忠實還原漫畫「所有」精彩片段的老讀者，因此感到不滿。

這種「經過改編後，有相當幅度內容變動」的情形，通常比較不受原作粉絲青睞，不管到哪裡都一樣。

即使是《魔戒》三部曲這麼成功的改編電影，也是有原著讀者感到相當不滿。 圖／New Line Cinema

然而，這次電影版是完全由原作者井上雄彥親自操刀，負責編劇和導演。雖然羅蘭．巴特曾說過「作者已死」的論點，強調文本向讀者開放的詮釋空間；但作為原始創作者的井上，當他親手來進行電影改編的主導時，最終產出的故事成品，仍會是最具權威性的官方「原作」。你自然可以嗆說：「井上就是個畫漫畫的，他懂個屁《灌籃高手》！」不過這對於你所喜歡的作品本身，其實並沒有什麼建設性。

我們確實可以理解：這部運動漫畫的永恆經典，當初動畫版因故未能將原作中的最精彩篇章——「全國大賽篇」搬上電視，是多少漫畫迷心中的莫大遺憾。因此在歷經二十六年後，以原著精華中的精華賽事改編而成的電影，卻沒有完整反映漫畫中的每一話每一格，必然會有死忠讀者感到不夠過癮。但若能以更客觀、開放的立場去看待這部「重新詮釋」，相信老粉也會得到更多新樂趣，同時體會作者井上本人的變化和用心。

主觀評價：身為灌高老粉，我看見——

個人收藏的兩套《灌籃高手》，大餐桌都快擺不下啦。 圖／筆者藏書留影

作為一個小學時就在看大然出的週刊漫畫《熱門少年TOP》連載、出社會後接連收了兩套《灌籃高手》全套漫畫的死忠腦粉，在此也想談談個人的主觀感受：

我必須承認，當初網路上湧現對新電影版的負評時，我有暗暗感到不妙及遺憾。一方面也是考量到井上作為一位漫畫家，畢竟隔行如隔山，對於他自己跳下來當動畫電影導演這件事，其實也沒什麼信心。因此我想說，好吧，看是一定要看的，到時候還是要進電影院支持大師一下，同時也算是給自己的童年、自己沉浸在漫畫世界的青春一個交代。

然而結果卻遠超我的期待。

觀影過程中，我發現自己幾乎難以克制自己的情緒，隨著故事逐漸升溫，腋下微微發熱，緊握的手心全都是汗，甚至根本數不清到底流下多少次眼淚，而那些眼淚都由不同的情感所凝結：有悲傷，有感動，有熱血激昂，也有悔恨與不捨。受到電影演出的感染，我感受到的不只是激烈球賽之精彩，更因為賽場上球員人生的重量而無比激動。

我最光榮的時刻...就是現在！ 圖／東映

我並不是個情感豐沛外顯的人。在電影院中用眼角餘光偷瞄，除了看到我那真正感情豐富的妻子，一如預期地頻頻拭淚，也更有其他男性觀眾像我一樣，肩頭忍不住微微顫動、甚至抽搐（兄弟，強忍淚水卻又忍不住的難受，我懂～）。我相信這次電影版演出表現之出色，的確成功做到能讓多數人「共情」的效果。

那絕非只是情懷加成所產生的觸動。事實上，這套漫畫個人至少也讀過十次八次，但儘管是熟悉到不能熟悉、對抗山王工業的賽事情節，登上大螢幕之後，仍然在新媒介的演繹下令人耳目一新，並且為了每一次的妙傳、快攻或超水準的好球發揮，而在心底暗暗驚呼。原先令人擔心的 3D 動畫技術，在本次電影中有著極為成熟流暢的表現。賽璐珞渲染轉描手法，很好地呈現出井上雄彥偏寫實的人物畫風；也因為是採取 3D 製作，可以完整兼顧整個球場賽局的宏觀動態，以及個人球技動作細節還原的微觀演出（若是傳統平面手繪動畫，這會成為非常龐大的作畫工作量，而且更容易出錯），因此營造出「讓人有如身臨其境、實際近距離觀看精彩球賽」的強大體驗。

另一方面，作為新電影版全新的故事主線之一，有關宮城良田身世的背景細描，我也是給予絕對好評的。部分網友會抱怨：如果要為個別人物立傳，為什麼湘北先發五人之中，不是選擇最受歡迎的流川楓或三井壽，也不是選當然第一主角的櫻木花道，而是只能在球場上負責輔助的矮個子宮城？但不論櫻木、赤木、流川或三井，在原作漫畫中多半已經有相對充分的角色塑造；只有宮城的描寫堪稱最少。也因此，當作者在重新賦予故事新的靈魂時，會想透過這次機會來彌補遺憾，從創作者角度來看，是非常合理的做法。

深化宮城的描寫，是井上雄彥的新詮釋，也和原作中接棒下一任隊長的傳承做連結。 圖／東映

從《灌籃高手》、《浪人劍客》到《REAL》，從壁畫、巨型水墨畫到古老佛寺的屏風繪製，井上雄彥早就已經超脫一般漫畫家的層次，到藝術家的範疇。因此，加入新的人物劇情，應該可以視為井上回顧自身早期創作時，不願意自我重複、試圖發掘新內容的積極態度。哪怕有些原作基本教義派對此覺得多餘，但經由作者本人之手，重新發現以往熟悉人物留白背景的故事，井上對作品如此進取的熱情和負責任的精神，應該值得受到高度肯定。更何況宮城的過往經歷也堪稱平實感人，將之視為對漫畫原作的補充內容，也未嘗不是一大樂趣。

我個人是將宮城良田的故事，視為井上雄彥送給原作讀者的禮物：時隔二十多年，還能看到原作者畫出經典漫畫的新劇情，這是令其他老漫畫迷感到多麼羨慕的事情啊。而對於沒有看過《灌籃高手》原作的觀眾而言，電影有一個主要人物的故事作為主軸之一，也才更能讓人投入情感，從而關切人物的命運與成長。要不然，若只是專注於球賽賽程的進行，固然也一定精采可期，但之於非原作黨而言，就少了讓人與之共鳴、昇華情感的投射對象。

絮語：有幸身在這個時代的讀者

即使是 3D 製作，依然保有原作筆觸和生動的人物神韻。 圖／東映

...有的沒的分析囉嗦一堆，總之，我想說的是：《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》超級好看，有青春的熱血，會心一笑的幽默，令人血脈賁張的高強度競技對抗，為夢想義無反顧的信念展現，也有艱難人生現實的深度體會。而因為井上的剪裁調度有方，讓這部動畫電影有著獨立完整的性質；這使其不只能滿足粉絲情懷，即便是沒有讀過原作的新觀眾，也得以充分享受故事，並受到其中精彩動人的種種觸動心弦。

當然，我也完全同意這部動畫電影仍有少許可惜之處，像漫畫中對於人物更多更精細的心理描寫，是原山王之戰很難被取代的醍醐味，也能經此更細緻反映出角色面對壓力或困境時，如何掙扎、受困，乃至於奮力一搏的轉變與成長。一些名場面未能重現（像是三井在極限狀態下的經典名言，以及櫻木愛的告白等等），同樣令人感到扼腕。

但考慮到整場賽事的原作篇幅，是從第 223 話「奇襲」～第 275 話「and 1」，長達五十三話（近六本一般漫畫單行本的份量，完全版也將近五本），細節奇多無比，要想改編成兩個小時的電影，壓縮、精簡、剪裁都是必要的處理。取而代之的，則是更豐富寫實的肢體動作，以及流動更緊湊的時間推移與節奏把控。至少，在沒有讀過原作的觀眾看起來，整個故事演出應該還是非常順暢的。

礙於篇幅和避免劇情爆雷，在此就不再贅述。如果能有一些新觀眾，在看完電影後被激發對於原作的興趣，因此而「逆流」回去讀漫畫，了解那些未能在大螢幕上呈現的細節，進而認識這部神作為何經典，那更是美事一樁。

這次電影名稱中，「THE FIRST」的意義也頗為令人在意：是否之後還會有 THE SECOND、THE THIRD...，或許值得我們繼續期待？但又希望井上大神回去接著畫休刊多年的《浪人劍客》...，真是讓忠實讀者糾結啊。

井上大師的創作熱情，讓人深刻感受到他對於籃球的愛與藝術的執著。 圖／井上雄彥

而作為長年粉絲，透過這次動畫電影版，我尤其驚喜的是看到井上雄彥年近六旬，創作活力依然充沛。對藝術品質的堅持，讓他足以駕馭電影動畫的製作。光看電影成品，其演出節奏、分鏡和聲音控制，都顯得成熟精準，張弛有度的引人入勝，令人不敢置信：這竟然是他第一次進行動畫電影的製作！特別是最後二十幾秒攻防的魄力、凝滯的壓力和速度感，敬請務必用心品味。

整體高水準的表現，加上作為經典漫畫時隔多年的延伸之作，都讓本作足以載入日本動漫畫史冊，成為值得紀念的一筆。

二十多年前，曾因為讀《灌籃高手》而激動落淚；二十多年後，又因為看《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》老淚縱橫。能誕生在這個時代，不斷受到偉大故事的激勵和啟發，我由衷深深慶幸：這真的是，太好了。

圖／東映