改編自同名百合作品 「天使降臨到我身邊！」療癒攻台

充滿超可愛蘿莉的動畫劇場版「天使降臨到我身邊！珍貴的朋友」改編自椋木Nanatsu同名百合作品，指出毬亞、長江里加、鬼頭明里、大和田仁美、大空直美5位主要聲優日前齊聚一堂，異口同聲表示超喜歡這部作品，也不忘喊話：「各位如果未來真的還想看到這些角色的話，我們無論年紀多大都可以繼續演！」

該片被日本網友選出「癒」這個字代表此片，形容能被如此舒心的作品給療癒實在太美好，電影中充滿超可愛蘿莉，5位聲優也親口表示自己超愛。無論是為角色配音，或是組團舉辦演唱會，開心之外更是相當幸福，鬼頭明里強調「天使降臨到我身邊」，並不是需要打倒強敵、有著遠大目標的作品，表示自己可以一直演下去。尤其整個團隊都有同樣想法，笑說：「無論到幾歲，我都可以繼續演這個角色！」

至於電視版播出時引起粉絲話題，幾乎每集都會出現的「泡澡」場景，導演平牧大輔被問到這是不是一種「粉絲福利」時，他笑說完全沒有這種念頭，反而是想要打造一個可以放鬆談心的場景。好康的是，這回在片中，再度可以聽到兩位角色在浴缸哼歌的畫面。導演透露這其實是借用了粉絲的想法，獲得對方同意後而得以在電影版中實現。

「天使降臨到我身邊！珍貴的朋友」將於本週五（16日）在台上映，片商采昌國際多媒體也搶先宣布連續4週的入場特典，只要在上映影廳購買電影票乙張，就可以獲得入場特典乙份，第一週送「日本原裝mini色紙」、第二到第四週均送「角色限定明信片」，數量有限，贈完即止。