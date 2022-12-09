亞洲指標電視內容展 文策院攜手星國最大傳媒展開國際合作

亞洲指標性電視內容市場展「亞洲電視論壇及內容交易市場」（Asia TV Forum & Market, ATF），今年恢復實體展會，於 12 月 7 日至 9 日舉辦。今年臺灣影視作品表現亮眼，包含連想創意的提案作品《毒蘋》（Poison Apple）入選官方動畫提案競賽（ATF Animation Pitch），以及由夥同影像的劇集企劃案《落日亡徒》（The Renegades）、翔聲國際的《美酒時代》（Wine Lovers）入選官方 IP 加速器創投市場（ATF IP Accelerator Project Market），與來自歐洲及亞洲各地的投資方進行媒合會議，提供關於劇本開發及資金籌措等專業建議。文化內容策進院（文策院）為協助國內產業進軍東南亞市場，除了設立實體臺灣館及舉辦臺灣內容發布會暨交流茶會，並與新加坡最大的媒體集團新傳媒（Mediacorp）正式展開合作，為臺灣產業創造媒合商機、引入更多國際資源資源，拓展臺灣文化內容的全球市場。

文策院院長李明哲表示，近年國際市場對於亞洲內容的需求大增，今年臺灣館作品數相較去年成長三成，非常期待這次能促成跨國合作機會；此外，文策院繼與 HBO 、 NETFLIX等跨國影音串流平台攜手合作，也進一步與新加坡最大媒體集團新傳媒（Mediacorp）合作，希望能為國內產業打開國際通路的可能性。

文策院與新加坡最大媒體集團新傳媒簽署合作協議，包括鼓勵臺灣與新加坡共同進行劇本開發、針對內容作品投入製作資源與投資。期待未來透過臺新的合作與交流，能為業界帶來更多人才、跨國資源、國際市場通路等。

文策院今年攜手 96 家業者設立臺灣館、展出 286 件影視作品，包含甫獲得金鐘獎最佳男主角的戲劇節目《嘉慶君遊台灣》、即將上檔的劇集《親愛壞蛋》、金鐘得獎音樂節目《登台之路》、人氣音樂選秀節目《大嘻哈時代第二季》等電視類作品，以及金馬獎最佳劇情長片《一家子兒咕咕叫》、講述白色恐怖的議題電影《流麻溝十五號》、舞蹈家許芳宜半自傳電影《我心我行》、獲得最佳男配角的《黑的教育》，以及甫獲新加坡國際電影節「亞洲長片競賽」最佳導演獎的《哈勇家》等電影類作品，呈現臺灣影視作品的多元與創意。

為協助臺灣產業媒合國際資源，文策院於 8 日在金沙會議展覽中心舉辦「臺灣內容發布會暨交流茶會」，邀請 3 組具國際市場潛力的臺灣影視作品團隊參與，包括冉色斯動畫與日本比爾鴨共同開發的動畫項目《魁寶》（Guebo）、柒拾陸號原子出品之劇情長片《倒數回擊》（Love Punch），以及獲文策院「內容開發專案計畫」劇本開發支持的鏡文學首部自製影集《八尺門的辯護人》（Port of Lies），邀請劇組團隊包括演員李銘順、雷嘉汭、監製董成瑜及導演唐福睿出席發布會，並於發布會後以交流茶會形式，邀請國際買家、投資方、電視台及國際媒體參加，為臺灣業者創造更多媒合商機，拓展國際人脈。另外，文策院亦協助舉辦「Taiwan LGBTQ + BL Mixer Night Out」交流活動，邀請臺灣業者包括合辦單位 GagaOOLala 串流平台、有意思國際傳媒以及夏花藝術影像工作室，向國際專業人士分享臺灣的 LGBTQ + BL 內容現況與未來趨勢。

《魁寶》冉色斯姚孟軒總監於「臺灣內容發布會暨交流茶會」分享內容。圖／文策院提供 業者於臺灣館進行商務會談。圖／文策院提供

● 臺灣館參展作品線上型錄：https://pavilion.taicca.tw/2022-atf/

● 臺灣館冬季參展作品宣傳影片：https://youtu.be/gx24oyktloU