以SARS為背景改編創作 「和平歸來」為醫護人員發聲

近日在台北市政府捷運站出口出現巨型看板，看板上有大批醫護人員試圖衝出封鎖線的場面吸引眾人目光，這個巨型看板其實是「國際橋牌社」外傳「和平歸來」為了戲劇宣傳，特別豎起看板，希望除了為戲聚焦，更要為醫護人員發聲。

台灣首部政治職人劇「國際橋牌社」外傳「和平歸來」，是以2003年台灣爆發SARS為背景改編創作的迷你影集。集結鍾瑶、柯宇綸、陳以文、百白、張詩盈、王彩樺、黃柏文、莫愛芳、撒基努等金獎實力演員共演。劇情描述SARS期間因各方政治角力，使得SARS疫情迅速失控，更導致劇中博愛醫院被無預警封院，將所有醫護及病人都置於危險之中。劇中博愛醫院的醫護人員不滿在毫無配套下，被要求與疑似感染者同院隔離，企圖衝出封鎖線抗議。

政治影集「國際橋牌社」外傳「和平歸來」以2003年台灣爆發SARS為背景改編創作，集結演員鍾瑶（右）、柯宇綸（中）等人參與。（馬克吐溫國際影像提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月8日 中央通訊社

「和平歸來」劇組表示，實際上在SARS期間和平醫院封院時，被關在院內的醫護人員只能用雨衣、塑膠袋自製隔離衣，醫護也沒有足夠的N95口罩可以用，一個要用好幾天，院內感控形同虛設、感染加速，照護病患的人力也日益吃緊。最後統計，院內共出現150名感染者，其中35人死亡，將近台灣SARS死亡總數之半；完全是台灣醫療史上史無前例的悲劇，傷痛深深烙印在許多醫護人員心中。因此這場戲劇組也特別邀請了真實醫護人員來參與演出。現場集結近百位秀傳醫院醫護人員，彰化秀傳醫院副院長李佳穎醫師、蕭立偉醫師、邱伯恩醫師，以及台中澄清醫院杜承哲醫師，還邀請了當年真正經歷過和平封院的林秉鴻醫師，同時也是「和平醫院SARS隔離日記」的作者。林秉鴻醫師在現場驚呼：「這場景的氣氛，和當年驚人的相似」。

參與這場戲劇演出的杜承哲醫師也在粉專發文說道：「『和平歸來』大看板也掛出來了。雖然只有小小客串，但曾經發生的事情，不能讓歷史由勝者書寫成單一樣貌。草率而物資匱乏下的封院，不但真正造成死亡，也讓倖存的醫護患上創傷後壓力症候群。今年三年的疫情也讓民眾、醫護都辛苦了，但台灣人確實從中記取教訓，沒有再讓這樣的慘劇發生。讓我們一同記憶，是我們一定能做到的事。」

「和平歸來」巨型看板吸眼球。圖／馬克吐溫國際影像提供 楊起鳳