「詐騙實錄」短文募集獲獎名單揭曉！警惕這些案例，救救辛苦錢

由聯合報、聯合線上主辦，由琅琅悅讀協辦的「詐騙實錄」短文募集活動，入選名單公布。以下為本次徵文入選作品，排名不分先後：

《我只是想談個戀愛》作者／以晨

《消失的老鼠》作者／周家守

《金光詐騙黨，把錢騙精光》作者／洪金鳳

《「日常」竟是詐騙》作者／小刺蝟

《「躺賺5萬/月」的虛擬貓陷阱：我用50萬積蓄買下這句騙局警語》作者／饒鈺聖

《她的聲音騙了我——我用三萬元買了一場教訓》作者／曾安妤

《媽，借我錢投資，這個一定賺》作者／星禾

《大話術時代》作者／碎痕

《環環相扣蜂擁而起》作者／沈重宗

《借錢的代價》作者／雪兒

《還好在搭高鐵的路上》作者／海旻

《你再跑，我就要開槍了》作者／木秦

《每一次差點被騙的瞬間，我們都在——165專線背後，那場沒人看見的戰鬥》作者／阿杰

《「真貴」的教訓》作者／陳歆

《路窄心放寬》作者／陳勁雲

《我被中央政府配合的電廠騙了》作者／李杰

《卸下心防就是被詐騙的開始》作者／scorpian

《看你能騙到哪一步》作者／秀弘

《記我被詐騙的三段經歷》作者／Amena Wang

《差點被騙的那一通電話》作者／gugu

《流量變現？流量變「陷」？》作者／梅洛琳

《夢醒》作者／春虫虫

《AI選股+新股認購詐騙》作者／磐筆

《檢察官才不會打電話給你呢》作者／金皓勳

《警察拿出證件的那一刻，我才知道我被騙了》作者／孫以恩

《難忘的投資陷阱》作者／意小路

《玖萬的友情》作者／小潔

💥恭喜以上27位徵文入選者👍後續將以Email依序個別通知獲獎事宜。每一篇入選作品都充滿了真摯的感情與警世的意義❤️感謝所有創作者的熱情支持與參與，正是因為你們的分享，讓更多人能從這些經驗中學習與警惕。

本次所有入選的精彩文章，將會陸續在琅琅悅讀上刊登，讓更多讀者有機會閱讀這些獨一無二的👉「詐騙實錄」入選作品

同時，作品也已集結成冊，收錄在「琅琅原創」中，立即前往閱讀👉「詐騙實錄」徵文作品集。無論是透過單篇閱讀或是集結作品，都希望能幫助大家提高警覺，守護自己與親友的財物。