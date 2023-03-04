極短篇小說募集活動倒數1個月！分享你的愛情故事，有機會獲得市值破1.4萬首獎大禮

還記得你的初戀嗎？2022年底Netflix日劇《The First初戀》一夕爆紅，勾起大家對經典歌曲以及初戀的回憶與討論熱潮。你的心中是否有段深刻的初戀故事或想像呢？以傳遞閱讀熱情與開展創作航道的聯合新聞網子網站-「琅琅悅讀」，目前徵件倒數計時中，白色情人節前夕鼓勵大家透過創作告白，用徵文來表達藏於心底的愛戀，還能把高額大獎帶回家。

初戀故事，是美好的青春純愛、是奮不顧身的勵志求愛，也可能是至今不渝的銘心真愛……也許結局不一定完美，但絕對有永遠無法從內心抹去的理由與原因。由琅琅悅讀與讀創故事共同發起的徵文活動，本次在「父植萃」、「時報出版」和「新經典文化」協力策畫下，首次發起類型小說創作大賽「告白,初戀」，鼓勵大家透過創作勇敢表達心意，分享一段令人印象深刻的心情故事。成功報名投稿者即可獲得參加獎，而入選前10名作品，也將搶先刊登在琅琅悅讀，並額外獲得獎金、食用等級有機玫瑰系列保養品大全配禮品和出版社精選戀愛選書，此次獎項分別是首獎1名、貳獎1名、參獎1名、以及佳作7名，其中最大獎總值破1.4萬，是歷屆徵文比賽中市值最高，包含獎金NT 7,000元、獎品父植萃首獎禮包（市值NT 7,800起），和選書3本（市值約NT1,000），不只如此，作家還有機會成為讀創故事簽約創,作家。

本次贈品由「父植萃」贊助，從原料到產品都堅持初衷並與屏東九如鄉的「大花農場」找到理念相同的夥伴，以食用等級有機玫瑰純露作為臉部保養基底，讓人使用非常安心。

本次募集活動招募每篇至多3,000字數的極短篇小說投稿，小說內容須以「愛情」為主題元素，且包含「現代」、「青春」、「校園」、「都會」其中一個類型創作，投稿作品可以是真實故事，也可以是虛構的初戀想像。徵件將於3月31日截止，後續將交由主辦單位籌組評選小組，依據五大項進行評分審核：劇情架構、文筆流暢度、鮮明角色設定、趣味情節或動人描述、及IP開發價值。另外，協辦單位「時報出版」與「新經典文化」，近期也將陸路刊出精選戀愛選書，並發布在琅琅悅讀網站中，歡迎大家來站上多多閱讀，尋找創作靈感！

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