《不可能的任務：最終清算》影評：阿湯哥神級主場，動作片有感情也有團隊精神

《不可能的任務：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）精彩過癮，商業動作系列類型的教主等級！首先，這絕對是湯姆克魯斯（Tom Cruise）的作品，他的名字就直接打在電影的最開頭，他的全權主導或許已凌駕導演之上了，而他幾乎費盡一切復興傳統諜報動作片的榮光。

如果把一種類型拍到極致，其實就是藝術，從龐大的預算資源與場面格局(還有169分鐘的驚人片長)來看，《不可能的任務：最終清算》就是當代動作片的藝術奢侈品。本片幾乎每段（環節）都會來場驚險刺激的「不可能的任務」（闖關冒險），儘管經過前七集洗禮的我們，還是會被匪夷所思的高難度特技給看得瞠目結舌。

上天下海，還用巨大的潛艦對比男主角的渺小，鏡位視角差不多是怪獸災難片才會有的恐懼感，更不用提海報上的復古飛機的肉身神話，《不可能的任務：最終清算》是一場將他神格化的電影儀式，而且比起動作片他更接近災難片類型，延續諜報片的傳統結構，卻融入災難片類型的壓迫氛圍與視覺規模，部分「預視」未來情境的橋段，根本「世界末日」再現。

某些設計亦可看作對冷戰類型電影，如薛尼盧梅（Sidney Lumet）《奇幻核子戰》（Fail-Safe）的致敬，同樣面臨核子彈危機，戰情室的判斷焦慮、必須犧牲某個大城市來交換的天人交戰，這些都是創作者對於一觸即發的核戰末日想像，從冷戰時期到現在都可以套用，老派但是有效。

電影本身幾乎呈現傳統技術對抗AI科技，對照阿湯哥的實打實的肉身冒險，對抗虛擬特效，從故事本身到戲外挑戰都很氣息相同。而且讓我意外的是，文戲還頗為感人，雖然因為篇幅也有不少龐大甚至瑣碎的對話文戲處理。

而電影本身也意欲費盡心思想要將前面數集的故事，用Flashback 的急促手法讓觀眾回味，雖說眼花撩亂，但有沒有這趴其實並不影響這集本身，這集光是多場多線平行剪接的任務分工就已經很過癮了，「不可能的任務」雖然是阿湯哥的電影，但協力合作的團隊精神並沒有被遺忘。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業