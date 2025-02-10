《末日小隊請登入》影評：遊戲裡尋找歸屬，卻陷入更深的空虛

琅琅悅讀／ 朱哲輝Alan
《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象
《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

《末日小隊請登入》（Knit's Island）創意十足，層次豐富，近乎神奇。全片都在線上中拍攝完成，三位進入喪屍生存遊戲《DayZ》，沉浸其中拍攝963小時，訪問遊戲中的人物，剪輯出九十幾分鐘。看得時候有想起例如李亦凡的《難忘的形狀》的「機造」（Machinima），一種運用遊戲的再創作。

本片內容時間大概是期間的生活，電影當中的虛擬世界可能比真實世界更加真實深刻。那種極為細緻夢幻的璀璨星空，自然天地，當中的人物其實沒有在照正常的遊戲闖關在玩，他們更多的是將其當作另一個自由探索的天地，甚至以遊戲的某種Bug來天馬行空的來玩，他們遁入某種空間，避開凡塵。

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

只是遊戲中的那種人物，初衷以為能找到同好取暖，但似乎又更陷入一種更深沉的空虛。他們似乎除了遊戲角色，其實觸碰不到彼此（？），所以無論他們在遊戲裏怎麼嬉戲玩樂，他們只能用視覺、聽覺去互動，還是接觸不到彼此（一切還是虛擬）。

電影探討何謂存在的意義，講的是「界線」，無論是有形或無形，而這個有形的（遊戲世界），其實也是無形，另一個無形當然就是人與人之間互動上的心靈交流。人們藉由分身在遊戲裡互動，展現另一個自我，各種虛實的設計（定），概念演繹與延伸，最後的現實世界空鏡頭意味深長，那種人性溫度才是真實，《末日小隊請登入》真的很值得思考與咀嚼。

朱哲輝Alan，現為台灣人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
遊戲 創作者 疫情 電影 影評

逛書店

輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密

NT$ 315

跟達爾文學投資：取經大自然，從物競天擇脫穎成為市場贏家！

NT$ 364

比特幣大騙局：竊盜、駭客、投機者，加密貨幣交易所Mt. Gox的腐敗運作與破產真相

NT$ 285

你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事

NT$ 406

延伸閱讀

《末日小隊請登入》影評：遊戲裡尋找歸屬，卻陷入更深的空虛

《宛如阿修羅》影評：昭和時代家庭剖析，一群隱忍受傷的女人

《粗獷派建築師》影評：奧斯卡大熱鉅作，卻是風格割裂的史詩夢

藏在春聯裡的情意 從安徽小山村到三重秀江里

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。