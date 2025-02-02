《粗獷派建築師》影評：奧斯卡大熱鉅作，卻是風格割裂的史詩夢

《粗獷派建築師》（The Brutalist）電影的開場，安卓亞布洛迪飾演的匈牙利猶太裔建築師László Tóth，在緊跟貼近的鏡頭跟拍下，從宛如集中營般擁擠的船艙逐步移動，沒多久豁然開朗原來是船已抵達美國紐約，那「自由女神」以顛倒視角呈現，從開場的場面調度就可以知道導演布萊迪寇貝特（Brady Corbet）呈現的是一個美國夢的幻滅。

電影是虛構但嚴謹的故事，呈現出當代少有的史詩格局，215分鐘含15分鐘的中場休息，很明顯地將電影一刀劃為上下半場，布萊迪寇貝特野心勃勃的意欲以小人物與大時代作為反差對比，故事上，他雖有才情但還只是一介猶太移民，就要與美國富豪家族建築合作，各種壓力脅迫。鏡頭上則用許多「大遠景」呈現角色人物在鏡框內的渺小卑微。各式大小強弱的勢力情境上的對照。

《粗獷派建築師》。圖/環球影業

更不用說片中那棟宛如贖罪告誡的多元功能建築體，既似教堂又像墳墓，這棟詭異肅穆的建築物成為電影中強烈的符號。班雅明（Walter Benjamin）在《機械複製時代的藝術作品》曾提到「建築比其他所有的藝術種類擁有更長久的歷史，而且建築的效應還把本身對每一種藝術嘗試的意義具體化。」《粗獷派建築師》裡的宏大高聳的宗教式建築，對於不同角色有不同意義，炫富或是信仰，因人而異。

主角László Tóth前衛的建築風格，相較當時環境又是一種衝撞，更不用說他猶太人移民主導傳統保守美國上流社會的摩擦，甚至擦搶走火成為富豪對主角的霸凌（精神與身體）。導演布萊迪寇貝特很有勇氣地將電影的格局素材放到龐大深邃，各技術環節都是工藝精品（尤其配樂很讚）。

《粗獷派建築師》。圖/環球影業

儘管如此，我還是覺得電影上半部很好，節奏控制沉穩有致，但下半部有些失序混亂了（不過義大利大理石礦場那段還蠻有意思的，一種奇妙詭異神秘的氛圍），連演員們的表演也在下半場用力更深推到滿。那中場字卡一刀劃分也是很省事的處理手法，上下半場的明顯差異性，因為有了中場字卡而斷裂的很合理。

雖然安卓亞布洛迪、費莉絲蒂瓊斯與蓋皮爾斯都有十足的演繹發揮，他們也都順利入圍奧斯卡，尤其安卓亞布洛迪悲苦猶太可憐男真的是專門戶了，他有很多場高難度的得獎場，是《戰地琴人》後最佳演出，二封影帝機會蠻大的。只是《粗獷派建築師》有時候讓人感到某些有形無神，就像是片中的那蒼白宏偉的複合式建築物，電影（下半部）就接近那棟建築物了。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《粗獷派建築師》。圖/環球影業