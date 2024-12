《隔壁的房間》影評：雙女主的生命辯證，冷冽節制輕盈深邃

冷冽節制,輕盈深邃,導演佩卓阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)到了現在的階段已經可以用更為舉重若輕的方式談生死衰老了,他的首部英語長片《隔壁的房間》(The Room Next Door)改編小說《告訴我,你受了什麼苦?》(What Are You Going Through)。

電影在某種形式上接近室內劇的風格形式,兩個主要角色不斷去辯證人生、藝術、死亡,那些鮮豔高彩度的畫面配色,對比死亡的蕭瑟恐懼,格外強烈,甚至覺得那些刻意艷麗色彩接近夢幻非寫實的感受,讓電影的敘事著虛實隱晦的超脫感。

雙女主的結構讓人想起他的舊作《沉默茱麗葉》(Julieta),對於衰老病苦的逼視也想起他的半自傳作品《痛苦與榮耀》(Dolor y gloria)。片中還有出現關於影像與文學的文本,例如在片中出現的約翰休斯頓(John Huston)執導的經典老片《死者》(The Dead),以及片中不斷提到的也是自我了斷的作家吳爾芙(Virginia Woolf)。

名導佩卓阿莫多瓦(中)與茱莉安摩爾(左)、蒂妲史雲頓在《隔壁的房間》電影中合作。圖/華納兄弟

這讓人想起蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)飾演過小說改編的《美麗佳人歐蘭朵》,茱莉安摩爾(Julianne Moore)也演過以吳爾芙創作延伸為背景的《時時刻刻》,電影有時就在旁白敘述中不斷 flashback 主角的回憶,接近文學式的編排。

整部片都在一種精準細緻,純粹美麗的方式推演,兩位主角蒂妲史雲頓與茱莉安摩爾交出精煉上乘的優質表演。片中人物面對死亡的恐懼,以及片中憤世嫉俗的約翰特托羅(John Turturro)滔滔不絕談論著地球氣候變遷的危機,也正瀕臨死亡,我們其實無時無刻都面臨著不同層次的死亡恐懼。

出乎意料的尾段像是幻覺,也似自然循環,宛如片中自然季節的流轉更迭。就像是阿莫多瓦安排蒂妲史雲頓穿上鮮黃套裝,抹上鮮豔口紅,其實可以優雅地面對死亡,用心體悟生命。

朱哲輝Alan,現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《隔壁的房間》。圖/華納兄弟