《餘燼》：當政治與信仰凌駕歷史真相，碎片化敘事難撐全局

早有耳聞《餘燼》在市場上的褒貶不一。鍾孟宏會試圖挑戰這樣的題材，或許也是想為自己長期累積的「作者風格」帶來一些突破。但畢竟「白色恐怖」也早已不是多有野心、多“敢拍”的題材了。在所謂「轉型正義」崛起的當今，《餘燼》還能有多大的社會影響力嗎？

作為一部劇情片，《餘燼》試圖透過上帝視角，描繪一個反英雄復仇故事，並試圖以足夠的卡司，去支撐一面沒有絕對對錯，被政治、體制、媒體所覆蓋的社會網。然而，鍾導過於碎片的敘事和剪輯，注定難以撐起這座局面。《餘燼》的敘事持續給人一種「聽君一席話，如聽一席話」的觀感。它確實勾起觀眾急著透過角色立場，去推理出真相的心情，但它最終沒有達成任何社會目的，就連單純的講故事都讓人貧乏。

《餘燼》。雙影帝張震（左）與莫子儀首度合作。圖／本地風光

片中隱藏許多象徵性的元素，包括藍、綠色系的背景視覺設計、佛跳牆、遺落的鞋子、陳以文的素描畫... 彷彿都在訴說著每一段歷史，都是不同錯綜複雜的因果、觀點的濃縮，那一段永遠找不回來的真相，會在不同人的口中，出現截然不同的事實。

電影主線設定在 2006 年，試圖揭發 1950 年代白色恐怖的受難真相。但不論是 1950 年代、 2006 年還是今天，時代的巨輪貌似大步前進，但一成不變的事實是，這個社會依然掌握在媒體、權貴的手中。

「明明知道是錯的事，為什麼還要去做？」「因為信仰。」與其說這段話是在把白色恐怖合理化，更像是台灣民間對政治的普世價值，當我們將支持的黨派、候選人視為不可質疑的信仰，在對與錯之間沒有圓融之地，那社會正義與真相的價值，就真的薄得像衛生紙，如此脆弱。

《餘燼》。圖/本地風光