京都百年錢湯泡澡還能觸電 「電氣風呂」讓你心跳加速

旅遊節目中介紹日本溫泉沒有什麼稀奇，但是其中有個京都百年錢湯(即公共浴池)「船岡温泉」，值得我在這邊介紹一下，除了它被規劃為日本的國有文化財外，更重要的是它是日本第一個「電氣風呂(Denki Buro)」的發源地。

所謂的「電氣風呂」就是在浴池的兩邊放上電極，通電後產生微量的電流，使得泡澡的人身體產生觸電的感覺，據此放鬆肌肉以達到出汗的效果，藉以宣稱有醫療的功能。日本的「電氣風呂」並非是獨創的概念，依據史學家的考證，大概是1920年代之後從歐美引進，而這種治療的概念應該是從維多利亞時代就風行的「電氣浴(Electric Bath)」而來。

西方發現電器可以當成醫療用途的故事，在我的著作裡已經談到不少，所以在此不再贅述，但是電氣浴的由來還是可以掉一下書袋。

話說在18世紀以來，電的發現給了美國開國元勳富蘭克林靈感，他不只發明了避雷針，也用電來治療一些癱瘓的患者，所以日後就把這種使用電力在患者身上產生刺激的過程叫做「富蘭克林化(Franklinization)」，不過它的療效不一，所以以電力來治療病人的方法，譲庸醫和正牌醫師之間的界線變得十分模糊，而關於電氣浴最有名的例子，當數1836年在英國蓋伊醫院(Guy’s Hospital)的醫師戈爾丁˙伯格(Golding Bird)最有名。

圖1：「電氣風呂」就是在浴池的兩邊放上電極，通電後產生微量的電流，使得泡澡的人身體產生觸電的感覺。(圖/wikipedia)

伯格設計的電治療方法是將電極接近、甚至連接到患者身上，利用發電機產生電流讓他們如同「沐浴」在電中，而使得這種方式叫做「電浴」(如圖1)，如果患者是處於黑暗的房間裡，他周身可以看到發光，甚至可以使頭髮豎直，此時病人會感到發熱出汗及心率增加。

當然伯格的貢獻不只如此，現今還有人使用的電艾灸(Electric Moxa)，也是屬於他的發明之一。由於使用電來治療患者的人越來越多，醫師彼此的經驗分享之後該用多少電壓以及時間，使後續的人更能得心應手，於是在浴池中導入微量的電流(如同電鍍的原理)，讓行動不便的人可以享受這種麻痛及心跳加速的治療方法更加容易。

至於一般人都不想全身弄的濕答答的，還有小型浸泡的電浴設備可以使用，(如圖2)照片中的男子同時將下肢及手浸泡在通電的盆子裡，就不需要袒胸露肚接受治療，因此這種治療方式最後傳到日本的船岡溫泉也不足為奇了。

目前國外還是有很多類似的商品使用於私人診所裡，其所號稱的療效和一百多年前幾乎沒有什麼差別，說句實在話，它們並不是主流醫學所推薦的治療方式，所以聽聽就好，我也不想說太多，免得有好事之人來引戰。

圖2：小型浸泡的電浴設備。(圖/Wellcome library)