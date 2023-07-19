希望你記得自己是種過大麻的少年

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文／Jin

知道自己這次行為錯在哪裡嗎？

錯在我是臺灣人。

要如何避免下次自己再犯同樣的錯誤？

移民。

還有什麼想要說的？

荷蘭、加拿大、美國都可以，連泰國也開放了。臺灣是落後國家。

14歲的弟弟走進少年法庭[註1]，隔著防疫透明隔板，在圓桌的另一邊、法官的正對面，垂頭坐了下來。

法官從卷宗裡翻出一張像學習單的白紙遞到弟弟面前，問他，你真的是這樣想的嗎？

「學習單」其實是少年調查官請這些非行少年寫下的行為自述書，調查官無所不用其極地透過各種方式想要了解少年們的內心，最後提出調查報告交給少年法庭參考。

大多數的少年都不會在自述書上寫太多東西，頂多就是「很後悔」、「希望法官原諒」、「以後會努力控制自己」等等簡單的句子。弟弟寫得也很精簡，但相較其他少年們，回答的內容也未免太真心話了，如果這是在成年人的世界，很容易被貼上「毫無悔意」的標籤。

但少年法庭的法官和我們說過，這種願意透露內心想法的小孩，透露的多或少都沒關係，反而會在他們身上看到最多的希望。他們可能是同學不了解、老師不了解，家裡的人也都不了解的小孩，現在坐在少年法庭裡，圍著一張圓桌，沒有高下之分[註2] ，調查官和法官要努力成為了解他的最後一群人。

成年人種大麻被發現不出這幾種管道：警察在外國購毒購物網站巡邏找到臺灣IP，同時在國內購物網站鎖定反覆詢問並購買植物燈具，但又明顯不是農民的人，交叉比對身份；又或者民眾反映某偏僻民宅日夜燈火通明，干擾作息，警察於是秘密埋伏觀察，發現出入份子混雜、行跡可疑，考慮偽裝成購毒者想盡辦法接洽，然後調閱電費資訊，發現該民宅電費在短時間內暴增⋯⋯。接著聲請監聽，監聽確認各項情資可靠，最後聲請搜索，搜索的時候人贓俱獲。

以上是最理想的情形。但弟弟不是這樣被抓的。他先透過VPN變更自己的IP，到完全無中文介面可選擇的外國網站下訂極少量大麻種子。再來是燈具，他沒有網購，直接去了五金行買鎢絲、買燈泡、買變壓器⋯⋯，自己組裝改造照明設備。而種植大麻的地點就在他自己房間，媽媽在事發之前，不曾察覺任何異狀。過程中沒有被監聽，也沒有被搜索。

弟弟之所以被警察「破獲」，是因為他開始種大麻之後，在telegram自己開了一個群組，分享每日植栽紀錄，吸引許多網友匿名湊熱鬧追蹤。這個群組被其中一名警察滲透，警察假裝有興趣獲得種植資訊，佩服與鼓勵的偽裝下，弟弟掏心掏肺給出了實名個資。

採收大麻。（圖／Unsplash）

簡單來說，如果沒有那些佯裝的讚歎、虛偽的肯定，警察是抓不到弟弟的。

弟弟此刻坐在法庭裡，矮矮壯壯的身形，穿著運動短褲和舊舊的籃球鞋。他主動從口袋掏出手機，交給身旁的媽媽。媽媽還沒坐下就急著和法官道歉，對不起、對不起，我真的沒有發現他在做這種事，他回家都關在房間裡不出來⋯⋯。

法官和他說不用緊張。媽媽把弟弟的手機收進自己的包包裡。過程中，媽媽可能按到了手機的什麼按鍵吧，邊框到處碎裂的螢幕發亮，明顯可見一條粗粗的黑影。

少年法庭的男生女生們，常常都有著一支比我們每個人都還要新還要好的手機。但弟弟顯然不是那一種。

開庭前我們都依照法官的指示，詳細看了少年調查官蒐集的所有資料，包含歷次的訪談紀錄，還有國小每一位導師給弟弟的評語、國中每一科的成績單。

評語都是四字套語，稱不上正面，硬要說的話，大概勉強算得了「中性」。至於成績就是不好不壞的樣子，就像PTT上的網友時不時會發問：班上第1名的同學、前3名的同學、最後1名的同學⋯⋯，現在在做什麼？但不會有人關心第18名、第23名⋯⋯，到底是誰或者變成了什麼模樣。





為什麼想要種大麻？

有成功嗎、種了多少？

你自己有吸食嗎？什麼感覺、知道對身體不好嗎？

因為好玩。有成功。五六顆裡面成功一顆。有吸過一次。吸完就睡著了。知道。

弟弟回答法官問題的時候雖然一直低著頭，但下意識挺直了身子。

去哪裡學種大麻的呢？

為什麼會在網路上分享？

大麻種子很貴吧，你的錢哪裡來的？

網路上。因為好玩。零用錢，省吃儉用。

弟弟回答的內容都不多，筆錄一問一答，書記官打字的速度完全跟上了他的語速。一連串問題結束後，法庭暫時擁有了一段全然安靜的空檔。法官摘下眼鏡，貼近桌面翻著卷宗。

弟弟繼續挺直腰桿了好一陣子，發現沒有動靜，才放鬆變回駝背的姿勢。他偷偷抬起頭想要看看四周，卻和我對到了眼。

我有一種奇妙的感覺。小時候被大人責備的時候，我也會用「好玩」當作解釋一切的說詞。

「好玩」的意思往往代表著：我有我自己的理由，可是我開不了口。我不知道能不能說，也不知道你是不是能夠接受的那個人。

不要小看小朋友，他們想的常常都沒有比大人少。

弟弟在這裡所謂的「好玩」究竟指的是什麼？

我覺得我大致明白了，法官也知道了。

法官重新戴上眼鏡，攤開卷宗裡的telegram群組截圖，遞到弟弟面前，和他說了長長一段話。

弟弟聽完以後抬起頭直視著法官，然後又很快的從口袋翻找出用過的衛生紙。他擤鼻涕的同時，胡亂往眼眶抹了一通。

媽媽則拿出一包新的衛生紙偷偷塞到他手裡。

法官和他說的是，你的種植紀錄寫得很好很嚴謹耶。你看你還貼標籤，寫這是實驗組、這是對照組。你在學校是喜歡自然課的嗎，還是生物課，我看你工程也滿厲害的欸，手很巧，是誰教你改裝燈泡的。你能力這麼不錯，長大後沒有留在臺灣，很可惜吧，可是⋯⋯，可是出國也很棒啦。啊你英文夠好吧，你都看得懂外國網站了⋯⋯。

大麻完成品。（圖／Unsplash）

弟弟之所以種大麻，要的或許不過就是被看見、被認同。我們每個人在那樣的年紀，一定都希望在學校裡過得順風順水，做一個有朋友而且受歡迎的人。可惜常常事與願違。

掌聲和笑容是同儕給不了他、老師給不了他，警察給了他，但又其實沒有真心想要給他的東西。直到來到法庭裡，法官才親手遞上。

當然，在成年人的世界，種大麻目前仍是不得易科罰金的重罪，所以也不可能純粹給予勉勵，就讓弟弟回去。開庭的後半，法官花上很多時間「講道理」，講美國大麻只有在部分的州合法，荷蘭和泰國也都不算全面合法，網路上有很多資訊是錯誤的，要懂得自己查證，人云亦云很危險⋯⋯；而你身在臺灣，沒有辦法，那就要遵守臺灣的法律。如果你不滿意，想要改變，那只能讓自己長大變得夠強，去成為能改變這些事情的人，而且等你長大說不定想的就不一樣了⋯⋯。

「都知道了嗎？我希望以後不要再看到你了。」

「如果今天你滿18歲了還做這些事的話，後果很嚴重的喔。」

弟弟看著法官眼睛，點了點頭。

他走出法庭後，法官低聲地問我們：你們覺得他有把後來的訓話聽進去嗎？

我說，有吧。法官於是也輕輕點頭，轉了身回去。

我真正的意思其實是，我覺得他如果有把前半段的稱讚一直記著，那即使沒有後半部分，我們也都不會再見到他了。

●專欄「成為法律人之前」：Jin，畢業於台大法律研究所，現為法律從業人員。曾出版散文《行星燦爛的時候》（九歌出版）。科系選擇往往一瞬，但總在懵懂間，你認為的「法律人」應該會是什麼模樣？ 本系列專欄將帶你洞見法律工作者的前置養成，包含法律系學生各個面向、生活，同時也一一發現貼在法律人身上的職業標籤！每月一篇，敬請期待。