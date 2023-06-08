最酷最終極的收藏方式：放到博物館！走訪阿姆斯特丹博物館

文／送潮人

博物館內的收藏品對於多數參觀者來說，都有一種明顯的距離感，這種距離感一部分是來自於隔著玻璃而無法觸碰，另外一部分是這些藏品一定有著重要的意義或價值，而最特別的是我們會不斷地老去，而它們在我們身後長久的未來還將迎接一代代的人。以此見證藝術的永垂不朽。

是趣味收集，還是收藏？

無論是古董還是新的物品，藝術文化價值的差異範圍都非常巨大，對於常見物品的趣味愛好收集，例如旅遊紀念品，品牌限量商品等，通常比較難形成具有文化傳承價值的藝術品，雖然曾經不乏有一些可以反映時代的特殊商品，但是真正意義上的收藏，往往需要更多內涵。

趣味收集與收藏，並沒有明顯的分界與分類方式，對於私人收集、收藏家尤其如此。然而若是要成為博物館館藏，特別是在某一地區甚至是世界上有名的博物館，那就意味著這些物品足以成為全人類共同的資產。

展櫃中的展件必須要有相當嚴謹的說明，包括物品名稱、年代、材質、尺寸等，有些還會有簡短的介紹。（圖／送潮人拍攝提供）

看見全新的高度

無論是主動購買或者是接受捐贈，入藏博物館的物品必然經過相當程度的審核過程，同時要經過研究整理，才能書寫說明並且陳列給參觀的民眾。而在此刻，這些物品就晉升到有教育與傳承意義的文物或藝術品！

規模越大的博物館，藏品數量與多元性也越廣，以這次筆者參觀的阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）而言，藏品超過一百萬件，每年參觀人次名列全球前三十名（對比國立故宮博物院院藏70萬件，全球參觀人次為前十）[註]雖然重要收藏多為十七世紀的畫作，例如林布蘭的《夜巡》、維梅爾的《倒牛奶的女僕》，但是也收藏很多亞洲的重要文物，例如11-12世紀的銅製納塔羅闍像（印度神祇濕婆以優雅姿勢單腳踩在達剎身上，周圍有一圈火環）。而臺灣現代的藝術家姜義才老師，則是在捐贈給該館傳統水墨成扇作品後，於今年在其中一間展廳展出。當中幾件折扇上有筆者的題記，深刻感受到作品的餽贈、販售給私人，與進入博物館有何等巨大的差異！

林布蘭最負盛名作品《夜巡》（1642，The Night Watch）也是博物館的鎮館之寶。(圖／阿姆斯特丹國家博物館 Rijksmuseum, Amsterdam）

林布蘭是荷蘭多數人認同該國最偉大的畫家，為巴洛克時期能深刻觀察人性，並且以如同舞臺燈光效果的光影，呈現具有極大張力畫面的藝術家。收藏有這樣作品的美術館，對於亞洲古代與當代的藝術也是有著濃厚興趣，而這次看到自己以往可以把玩題寫的扇子，變成玻璃櫃後的展品，收納於有大量世界一流藝術品的博物館中，讓我對自己以往參與創作的態度有了不一樣的體會與反思。

關於永恆的典藏

在現今快速變遷的社會當中，許多人的收藏其後代不一定願意承接，因此較為有價值的部分往往就只能夠透過拍賣公司，或者是藉由其他古董商轉賣出去，原來許多有系統的收藏品又會流散到各地，如果遇到不幸的狀況可能還會損毁或者是丟失。此外，如果沒有出版或是放置在公開的網路上，也會讓世人錯過這些獨一無二的作品。

相較於人的一生，文房百寶或是其他藝術品多數都能存留更久，這些物品最終極的歸宿是博物館，在這種地方能夠受到更專業的保存跟修復，以及展示呈現，並且除了借展之外，大部分都會留存在安穩的庫房或者是展示廳中，有些在數位化之後，更是在全球各處都能隨時隨地仔細觀看。據說張大千有一名句：「凡經我眼，皆為我有。」當看到博物館典藏介紹的那一刻開始，就如同我們擁有了這些美好的藝術品！

筆者於2023年五月著漢服參觀阿姆斯特丹國家博物館。（圖／送潮人提供）

●專欄「文房百寶」：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。每月一篇，敬請期待。