切割和前任共同的朋友 是逃避還是自我保護機制？

分手是人生重大轉折，不僅曾經的付出轉瞬成灰，連相關的朋友可能也得斷聯。

無關是非對錯，這群朋友，無法再面對你；也或許是你主動切斷聯繫，以保有不受干擾的自我空間。然而，曾有過的人生情緣，卻難輕易的從記憶中斷捨離……

情侶或夫妻的共同朋友，在分手後還能保持聯繫嗎？尤其若一方已有新對象，那些共同朋友難免尷尬，多半會選邊站；而另一方，也恐為減少不必要的關心和壓力，主動或被動地從原本活躍的互動圈消失隱形，彷彿從來沒有存在過似的。

曾有過的朋友，是人生重要的資產，也是歲月的印記，哪能像飛鴻踏雪泥似的一閃即逝？

切割共同的朋友，是逃避還是自我保護機制？

談離婚的過程血淚不忍卒睹，離婚後則心力透支，我沒有找過任何共同的朋友。我無法面對他們的關心，不想被勸慰或詢問，也不想勾起以前的回憶。我躲進自己的洞穴舔舐傷口，獨自應付接續的親子難題與生活挑戰。人生被硬生生切成兩半，先前的歡樂人生與友誼，就在自我保護機制啟動下，被我刻意忽略也遺忘。

與前夫較親近的朋友群，自然不再跟我聯絡。我離開之後，他們怎麼議論我？我是人家茶餘飯後閒聊的談資嗎？

人生的洪流滾滾，一轉眼，事過境遷，但也失去了聯繫的意義。

原來離開的是人，從來不是情誼

參加女兒婚宴，我心裡只預備得硬著頭皮跟前夫的親戚家人打招呼，卻忘了我可能會遇見曾經共同的朋友。事隔多年，人事全非，相見爭如不見，我擔心該以何面目面對他們？

喜宴開場，在緊閉的大門外，我跟二女兒一組，等著隨主持人的唱名魚貫進場。我告訴自己，再怎麼尷尬，我都得以一個親生母親的身分，昂首闊步的走進去。

我好似站在沙灘上，突然一陣大浪襲來，即將被淹沒。我必須武裝起來，直面人生。

焦慮的時間飛逝，前夫和他妻子進場之後，大門再度掩上。數分鐘後，裡面傳來主持人介紹：「接著是新娘的母親及妹妹進場！」輪到我了，重重的大門被推開，映入眼簾的是高舉的手機及耀眼的攝影機燈光。

我深吸一口氣，準備在眾人面前邁開步伐，沒想到這時場內爆開極強大的歡呼聲與掌聲！

我開始揮手咧嘴微笑前進，邊望向四周致意。我不敢置信地看見許多人將手高舉過頭的鼓掌，迎接我的是一雙雙炙熱的眼神與真誠的笑容。我看見他們了，那是我曾經的朋友，是我斷捨卻難離的人生。

筵席期間，多數朋友客氣或冷淡，就像陌生人般；也有幾位，開心地拉著我又叫又跳，熱情的告訴我看起來幾乎沒變。

我知道再度重逢只是現在生活中的小插曲，曲終人散將回復靜止，我只消讓這場戲隨著時間過去。

曾經的好朋友被迫分開，難免遺憾！ （圖／毓航 提供，使用Bing Image Creator）

事過境遷，鴻飛那復計東西

終於到了散席時分，我鬆了口氣，自座位起身準備離開，在人聲雜沓中，忽然聽到耳邊傳來怯怯懦呼叫我的聲音：「阿毓！」

好久沒有人這樣叫我。

我聞聲回頭，看見小瑜兒和先生站在5公尺遠的地方。她穿著正式卻素樸，頭髮剪短了，臉圓了些，但氣質依舊端莊親切。20多年不見，陌生卻熟悉的她對著我微笑不語，但盯著我的眼神卻似在傳達：「妳，都好嗎？」、「妳，怎麼就不跟我聯絡了？」

短短幾秒鐘，我深埋的青春記憶從腦海中閃現。

小瑜兒夫婦是我跟前夫的好朋友。結婚前，我們兩對經常相偕出遊，我跟小瑜兒坐在汽車後座，嘰嘰喳喳聊個沒完，我們是被前座男人捧在手心中的寶。那是我曾經被呵護備至的美好歲月。

再見到她，恍如隔世，我的心被撞擊似的痛起來，我看見的不只是珍視的過往，也驚見自己曾經的決絕。

我面對微笑卻說不出話來的小瑜兒，也不知道該說些甚麼，就舉杯致敬吧！喝完酒，還是小瑜兒先說話：「我們照張相吧！」我忽然記起我們曾經的合照，照片中的我們才20幾歲，花容燦爛。

我跟小瑜兒像以前那樣很靠近的，手勾著手拍照，我們還是那麼熟悉，情誼像從未中斷過似的，我感受到不用言說的關懷、接納與祝福。然後，我們深深擁抱，沒有說再見，也沒有交換手機聯絡資料。他們依然會是前夫的好友，在他已另組家庭之下，我們，不方便再聯絡了。

情商夠，能否不斷聯？

如今回想起來，因離婚而失去小瑜兒這個好友，是我深深的遺憾。如果時光能重來，我能否有另外的做法和選擇？

選擇斷開與前任共有的一切，是翻開人生另一篇章時，往前走下去的生存選擇。因為朋友過度的關心會讓自己感到不適或造成壓力，當下只能暫時疏遠或切割。無論如何，如果朋友希望斷聯，我們應該尊重他們的感受和意願。

當然，如果個人的情商夠，並且這些朋友對自己友好，不會讓人感到尷尬或不舒服，那麼自然也可以很瀟灑的繼續擁有這份人生的資產。

斷捨離始終不是件容易的事，對物如此，何況對人！我知道小瑜兒必然諒解我當初的決定，情深緣淺，各有故事待續……