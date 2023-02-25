【碗盤裡裡外外】吳旻育／丹麥皇室御用：皇家哥本哈根瓷器

藍色是怎樣的一種色彩呢？對於丹麥皇室創立的皇家哥本哈根瓷器(Royal Copenhagen)來說，藍色，尤其是他們所使用的群青藍色，正是象徵著丹麥皇室的高雅與華貴。

說起群青藍，就得從他的拉丁文名字開始——ultramarinu，超越海洋的顏色。15世紀左右，群青藍從中亞傳入歐洲，那深邃、沉著的色彩，深深地吸引了當時的歐洲貴族與藝術家們，以致於群青色料的價格居高不下，這也讓在《戴珍珠耳環少女》中使用大量群青藍的畫家維梅爾，在本就不樂觀的經濟狀況下又欠下了一大筆負債。

1775年，丹麥皇室成立了皇家哥本哈根瓷器，除了使用群青藍之外，另外一項重要的特色便是皇冠LOGO下的三道水波紋。他們代表了丹麥重要的三處海峽——大貝爾特海峽、小貝爾特海峽以及松德海峽，這三道海峽位處要地，曾經是世界上最繁忙的河道，更為丹麥帶來為數不少的通行費收入，稱他們為丹麥皇室的命脈三兄弟也不為過，如此重要的角色，自然不能在御用瓷器中缺席。

每件瓷器的背後都有繪師的簽名。（圖／吳旻育 提供）

若我們翻看皇家哥本哈根瓷器的底部，便可以看見三道水波紋與繪師的簽名，那是自1775年便流傳至今的一項傳統，是皇家哥本哈根的每件瓷器都要印上的獨特出廠標記，也代表著240多年來皇家哥本哈根瓷器對於手繪的執著與堅持，而這些手繪圖紋中，最著名的就是PATTERN NO.1——平邊唐草系列。

和我們所熟知的唐草紋不同，皇家哥本哈根瓷器將受到傳統的唐草圖案經過簡化，以菊花為核心，結合委陵菜、松果花等北歐植物轉化而生的圖紋，並與盤緣的凹紋共舞出風格獨特的皇家哥本哈根唐草。

青花印花唐草牡丹福壽紋碗，1895-1945（日本時代），產地日本瀨戶窯。國立臺灣歷史博物館藏品。（圖／典藏網 Open Data）

在皇家哥本哈根瓷器成立的年代，瓷器是歐洲最熱愛的收藏品之一，是相對於黃金的「白金」，但當時除了自東方進口外，只有德國的邁森(Meissen)成功破解白瓷的祕方，能夠製出高品質的瓷器。因此那時歐洲的皇室和貴族之間，常常於外交場合互贈精緻而珍貴的瓷器，而後皇家哥本哈根瓷器的成功，使其成為了丹麥乃至於整個歐洲最有價值與格調的資產之一。

1801年，拿破崙橫掃歐洲，北歐的丹麥也捲入戰場，英國為迫使丹麥加入英國陣營，而發起了哥本哈根戰役，並由著名的納爾遜將軍領軍，一舉擊敗了丹麥與挪威聯軍。戰後，納爾遜將軍買下了皇家哥本哈根瓷器，送給了當時被稱為「英倫第一美女」、「全歐洲的夢中情人」的漢密爾頓夫人。

正是「丹麥人輸了戰役，但丹麥瓷器贏得了愛」。

以唐草衍伸的各式皇家哥本哈根瓷器。（圖／吳旻育 提供）

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