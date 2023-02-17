【文房百寶】送潮人／筆筒，文人的超級鉛筆盒

文／送潮人

記得小學的時候，班上同學都穿一樣制服、背相同書包，在這樣的求學氛圍中，最能反映個人喜好的物品，就是鉛筆盒。即使墊板上的圖樣，或是偷偷帶來學校的玩具，也可以展現出自己與眾不同的愛好，但是卻沒有鉛筆盒那樣可以光明正大地放在桌上，還能選擇不同材質、大小、卡通圖樣，甚至還可以安裝上燈泡與小電扇。

如果以為只有中、小學生會花大量心思，挑選自己喜歡的容器來裝筆，那就太小看文人了。文人選擇筆筒的多樣性，可是完全不輸給全班沒有相同鉛筆盒的小學生。這不是為了要標新立異，也不僅是要與眾不同，而主要是為了追求在自然形成的材質中，稍作人工修飾的雅趣。

千百支毛筆的歸宿

對於書畫家甚至收藏家來說，所擁有的毛筆少則四、五十隻，多則上千隻。許多毛筆也是有著由高雅的材質以及精緻做工製作的筆身，這些毛筆在閒置時，如果能展示於桌案或是架子上，是一件相當賞心悅目的事情。雖然筆架可以讓毛筆井然有序地垂放，但卻不如筆筒的容量與隨性，筆者所認識的幾位書畫家，書房內都有許多放滿各式毛筆的筆筒，也同時讓創作的氣息更加濃厚。相傳明代有一首《筆筒銘》，認為毛筆散落桌上就像人閒散無儀態，若是能放在筆筒內，就如同人有所歸宿。

臺灣書畫家姜義才的筆筒收藏。特殊形態的竹木可以增添書房中自然的氣息與趣味。私人收藏（圖／姜義才先生提供）

後起之秀

不同於紙、墨、筆、硯這四種必備的文房文具，幾乎在魏晉時期就已經全部出現，筆筒卻要到宋、明時期才有明確使用的記載，而真正多樣化的出現，更是要到明代晚期與清代。其中文震亨的《長物志‧筆筒》有記載：「湘竹栟櫚者佳，毛竹以古銅鑲者為雅，紫檀烏木花梨亦間可用......」更是認為竹製的筆筒最為高雅而木製其次，同樣的段落中，還有提到有些清雅的瓷器也可以做為筆筒，但是即使是骨董陶瓷，有些形狀樣式也要避免，例如，認為八棱菱花、鼓樣這類屬於「不雅觀」，此外，明代屠隆的《考槃餘事》也有類似的記載。

清代乾隆時期的皮雕松紋筆筒。筒身圖案的松樹樹幹、枝葉與鱗皮由模子壓印而成，線條清晰而層次豐富，在清代宮廷的傳世文物中，皮雕極為罕見。國立故宮博物院藏。（圖／故宮典藏文物資料庫）

多元材質

雖然在古籍的記載中，有些古人認為除了某些竹木外，都是「不入品」，然而實際上皇家或是傳世的精品筆筒，卻多數為玉製，或許是由於古代治玉困難，筆筒又是相對較大的器物，因此文人就比較不會考慮這些昂貴而不易處理的材質。國立故宮博物院的藏品中，甚至還有一件由皮革製成的筆筒，而現代許多西式的精品文具，也配備有皮革的收納，實在是相當有趣的巧合。

靈活的運用

筆筒不只可以收納毛筆，許多長條狀的文房用具都可以放置其中，例如紙鎮、尺、香筒、裁紙刀等等，而這些看起來實用的文具，許多也是以名貴高雅的材質製成，與筆筒配合而相得益彰。這就一如小學生的鉛筆盒，有著各種物主精心挑選的文具。