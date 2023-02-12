【流浪‧市吃員】金大佛／咖啡濃縮宮廟精神，成功市場迎香客

文／金大佛

宮廟文化、傳統職人工藝以及滋味絕佳的咖啡是個人的興趣三元素，沒想到奉捌弍Café竟然將其三合一、濃縮成一間個性鮮明的咖啡鋪。連落腳地點也深得我心，藏在菜市場一隅，等待有緣人上門。好友卡琳告知奉捌弍Café資訊的那一刻，我就迫不及待想成為咖啡香客，於是過年前夕專程北上朝聖。

奉捌弍Café昔日店名為「Reborn」，最初僅提供濾掛服務，直至在台北成功市場佔有一攤之地、深怕英文店名和長輩客群有隔閡，才以當時的攤號「82」來命名，簡單明瞭童叟無礙。三年後，老闆Sandy因緣際會之下喜獲一處宮廟空間讓她得以盡情揮灑理想。然而市場改建後又強勢回歸，度過了一段宮廟店和市場店兩頭燒的日子，最終燒盡體力而選擇專注市場的咖啡舖。老闆笑稱自己為「現代孟母」，店名亦在第三遷同時換成了「奉捌弍」，「奉」即「鳳凰」之意，象徵涅槃重生，呼應老闆甫創業所取的「Reborn」。

奉捌弍Café進駐二樓邊疆，店鋪風格強烈，台南師傅親製的傳統宮燈懸掛在攤位兩側，色彩鮮豔的手繪菜單大看板置中，很難不注意到它的存在。對面設有小巧的內用空間，一樣集結各式宮廟人文元素，帥旗千勢萬鈞坐鎮、八爺虎爺共處一室，還有隔壁服飾攤大姊揮毫的《道德經》金句加持；Sandy是名熱愛宮廟文化的直率女子，她見我對傳統文化興致濃厚，「這是我朋友畫的，今天才收到唷！」立即從信封抽出一對手繪門神春聯與我分享她熱騰騰的新鮮貨。

萊檸是奉捌弍Café高人氣飲品。（圖／金大佛 提供）

萊檸是奉捌弍Café紅牌飲品，Sandy以檸檬片加入冰糖及蜂蜜醃漬而成，檸檬滋味表現的確也遠優於坊間直接使用檸檬汁的西西里咖啡，卡琳稱之「昇華版的西西里」。正因檸檬片需要時間浸泡、無法得來速，萊檸算是限量發行的飲品，當日正午時段就有兩組客人抱憾而歸；儘管工序繁複，一杯僅售價70元，越感受萊檸的清爽越覺得老闆猶如活菩薩、用心造福每名上門的尋香客。有那麼一秒忘了她是開咖啡店不是開宮廟，如此佛系經營我和好友都不免替她擔憂，但她眼神堅定表示只賺自己認為該賺的錢。

奉捌弍Café一旁為市場的販售準備區，不時會有攤商來回出入備料，有的會順口關心Sandy午餐著落、還有攤商會順道下單一杯紅茶，待下一趟補料旅途再「取貨」。原以為該名大哥要外帶回攤位飲用，沒料到他作風豪邁、二度登場時直接站在奉捌弍Café一飲而盡，滿載茶湯的玻璃杯瞬間成空，從零錢包挖出兩枚十元銅板給Sandy前一秒，還不忘先以手背擦拭嘴角，這一片段著實深得我心。

不少攤商出入準備區會順道跟老闆寒暄，甚至點涼ㄟ。（圖／金大佛 提供）

Sandy得知我特地從台中上來，特別招待一杯她熬煮的酸梅湯，搭配麥寮宮廟出品的茶杯。我笑問杯從何處來，她答有機會拿的時候就千萬不要錯過、有杯堪拿直須拿，奉捌弍Café的每一物皆能感受到她對宮廟文化炙熱的愛。

今年長達十天的年假她以手沖咖啡和旅人結緣環島，每日關注她的限時動態彷彿也隨她一同參拜了幾間宮廟（不時也會有貓咪影片串場）。雖然過年我沒能前往沙鹿青山宮與Sandy相會，但或許下次會在某座宮廟，抑或是媽祖進香之路上不期而遇。

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。