【氣味呢喃】梅洛琳／芳香為伍，打造一片自我空間
文／梅洛琳
氣味跟寫作是兩回事，最後，我將它併在一起。在接觸精油之前，寫作之餘，我所接觸的是食物的香氣，像是咖啡、紅茶、可可等，作為在寫作時的提神飲料，現在則是偶爾用薰衣草、偶爾迷迭香、薄荷等氣味。隨著越來越多的精油陪伴，每次在寫作之前，可以為自己挑選一只自己當天想要的精油陪伴工作。
最早接觸精油，並不是貪圖它的氣味，而是因為睡眠。那狀似睡著，醒來也不怎麼清醒的睡眠，伴隨著其它說不清也道不明的症狀，令人困擾，深深淺淺，就像無法平穩的船隻，牽動白天的精神。
精神不濟，自然需要提神，不過，想要深入夢之國度，卻始終在門口排徊，向來難得抱怨的我，訴說了不滿，於是，友人遞過來她手上的氣味。
那是兩種不同的氣味，與一般我所接觸的氣味不同，「精油」這個名詞進入我的世界，我才明白，啊！原來世界上還有這種不一樣的東西啊！就像第一次吃到中東或墨西哥料理時，發現不同的世界所帶來的新鮮感。
當時友人什麼也沒多說、也沒多問，她留給我的除了精油，還有可以散發氣味的薰香器，於是，那氣味一點一滴、一絲一毫，滲入了我的鼻腔，搖晃的船隻漸漸停止了，並緩緩進入夢鄉的深層世界，並在這個由氣味包裹的世界，去認識不同的氣味來源。
像是薰衣草有不同的品種，氣味也不太一樣；尤加利不只是清潔功能，對於提神也有所幫助；如果要醒腦的話，薄荷裡的薄荷醇在夏天時，帶來無比的清涼，透過植物所提煉出來的精華，跟感官做結合；而橘橙的甜美味道或是花朵的芳香氣味，讓人覺得在苦澀的現實世界，還是有著美好。
循著對氣味的喜愛，有些人找到了療癒自我的方式，氣味安撫了憤怒的情緒，也觸及過往的記憶，就像曾經有人跟我說過，他不喜歡茶樹，因為茶樹跟他的老人與死亡經驗綁在一起了。
不同的氣味、不同的記憶，還有因為遇到不快樂的事情時，我轉身回到自己的世界，拿出一瓶當下想嗅吸的味道，告訴自己，自己是值得獲取美好的事物，就算世界再怎麼不公平的對我，還是有一個角落藏著甜美的寶藏，而那個寶藏只屬於我。
所以，說愛上，或是喜歡精油，不如說，我更喜歡在這充滿混亂情緒的世界當中，有著屬於自己的一塊地方，那個地方，全然只有自己，沒有所謂的責任，覺得自己是值得美好的事物。
在這無數植物當中的無數味道，我可以單一，也可以任意調配，就像中古世紀的魔女，將植物的精華注入瓶子當中，透過安全的方式讓週遭的人使用，或許也是透過身邊這個方式，告訴身邊多數的友人，不管外界的眼光怎麼看你？你都值得美好，不管是一點或是一滴。就算只是一滴注入機器裡的薰香，或是搭配安全用油，在用自己的手為自己按摩時，可以告訴自己，沒事的，再討厭、憎厭的事情都會過去的。
這個世界有許多紛擾，療癒自己的方式有許多，不管是什麼方式，而我選擇用精油、用氣味，一點一滴，浸潤那片因為疲憊而乾涸的心。
而現在，我也三不五時，就滴個兩、三滴喜歡的氣味，讓它散播在空中，不管我在做什麼，像是寫作，我用氣味為自己打造一片更美好的空間。
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●2023新專欄登場：梅洛琳，讀創故事駐站原創作家。創作二十餘年，曾任採訪編輯。著有《我的鬼妻．們》、電影小說《心靈時鐘》等，作品累積達上百部。喜愛寫作，也沉迷於香味，考有初級精油證照，因此希望將各種氣味，以專欄文章的形式分享給大家。每月一篇，敬請期待。
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