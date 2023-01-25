【碗盤裡裡外外】吳旻育／初戀與昭和洋食

文／吳旻育

Netflix日劇《First Love初戀》裡，男女主角間橫跨20年的愛戀，時空場景隨著劇情推移，每一幕都滿載復古情懷，其中比懷舊更懷舊的，即是貫穿全劇的靈魂料理——「拿坡里義大利麵」。

第二次世界大戰之後，日美兩國化敵為友，娛樂、文化、飲食相互交融，風格獨特的日式洋食（Yoshoku）因此而生，可樂餅、炸豬排、咖哩飯、以及拿坡里義大利麵漸為流行，在招牌寫著「喫茶店」的咖啡廳裡、昏黃的裝潢與燈光下，一邊讀著報紙，一邊吃著洋食，便是昭和年代的即景。

所謂洋食，多是將西洋料理根據日本的食材、調味、飲食習慣進行調整，拿坡里義大利麵與正宗的義大利麵更是相去甚遠。據說義大利的廚師，會將煮好的義大利麵條彈到牆上，而麵條必須堅挺地黏在牆面，才算是合格。當然這只是都市傳說，並沒有一位廚師真的會這麼做，但這同時也說明了，麵條「彈牙（al dente）」與否，也是義大利麵是否美味的評比標準之一。然而，吃習慣烏龍麵的日本人卻反其道而行，甚至使用「隔夜麵」料理，煮成糊狀、軟爛、毫無嚼勁的拿坡里義大利麵。

自日本進口食器後再加印文字作為紀念盤。（圖／吳旻育 提供）

1970年代，日本經濟起飛，上一趟正統的西餐廳吃法國菜或義大利菜，成為了稀鬆平凡的日常，在大部份日本人都品嚐過了何為真正的義大利麵之後，拿坡里義大利麵就漸漸地從餐館退到了家庭的餐桌上，雖仍是許多人的家常菜，卻沒有了當年以熱門菜色之姿一統咖啡廳的盛況，也彷彿象徵著某個時代的終結。

由於《First Love初戀》的成功，造訪主打昭和風洋食館的「日向洋食」時，鄰座的幾位客人都點了拿坡里義大利麵，與之搭配的碗盤，自然也是來自昭和末年的日本老盤子。

日向洋食店內的其他料理也會以這種日本老盤子盛裝。（圖／吳旻育 提供）

厚實而溫潤的陶盤，以米色的釉色為底，繪製兩圈粗細不一的褐色圈紋。簡單俐落的風格，是80年代相當受歡迎的日本外銷盤，當年也有進口到台灣，許多公司行號和宗教團體會將他們加印文字，作為紀念盤相送。

拜科技所賜，想在自家餐桌營造昭和風情的老靈魂們，只要透過網路，就能將這些美好的食器以低廉的價格輕鬆入手，目前市面上流通較廣的日本褐釉圈紋盤，為落款「yuno toki」的系列食器，碗盤、咖啡杯組、蓋杯皆有，或者也可以閒暇時逛逛二手市集和古道具店，親手挑選喜歡的食器，為生活與三餐增添精彩故事。

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日向洋食 台北市士林區大西路35號 周一～周日 12：00～16：00，18：00～22：00 02-28837900