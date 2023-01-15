【離婚心與事】毓航／一個人更要好好過年

文／毓航

每逢農曆春節家戶團圓的日子，總有一群人因為工作或是家庭因素，必須自己一個人過節；其中，因離婚或寡居的女子，往往因為家族觀念不得其門而歸。

過去世代的傳統觀念，嫁出去的女兒是潑出去的水，離婚後的女子，對父母兄弟來說雖然仍是親愛的家人，但在農曆春節的習俗裡，不表示覆水可以回收，甚至有些家族覺得離婚或寡居的女兒，除夕回來拜娘家的祖先有點怪怪的。離婚的單親媽媽，孩子過年或許也得跟著爸爸回爺爺奶奶家，因此，大部分亦得跟自己過年。

我離婚是20幾年前，父母告訴我：「妳還是大年初二以後再回來吧。」再帶上一句：「妳除夕回來娘家會被帶衰。」我當時非常錯愕而且傷心，認為不被家人接納，像被排擠無家可歸的小狗。而孩子跟著爸爸回南部老家過年，得面對叔伯姑嬸及堂兄弟姊妹的關心垂問，也讓我難過自責。所以，我很怕過農曆年，往往在除夕或大年初一，不知何去何從。待在家裡會有一股莫名的淒涼與悲寂的感覺，去飯店吃年夜飯大餐，則會被周遭杯觥交錯的歡樂氣氛，烘托得更顯格格不入。

我也曾試過到外縣市的風景區飯店過年，儘管有山巔水湄大景陪伴，但一見到闔家出遊的旅客，我還是會回觀到自身的孤獨。我甚至早早預訂跟著旅行團到海外旅行過年，但是同團雙雙對對的遊客，用眼神或言語不自覺地關心招呼，讓我試過一次就知道不適合。

經歷過不同的過年方式，在各種場景與人群中與自己的內心坦誠相見，我終於發現，一個人過年的不自在，是根源於對離婚境遇的不接受、自慚形穢與高度的自責。我若不擁抱自己，接納自己，正視離婚的事實，並相信孩子有能力應對父母分開的影響，我永遠會在自己做的繭殼裡龜縮自縛，無法面對除夕以外更多需要一個人生活的挑戰。一定一定要把加給自己的心理負擔卸下，才能享受廣闊開朗的今天與明天。

拜社會氛圍變遷所賜，單身不婚的人多了，離婚獨居的同伴多了，一個人旅行與過年不再是寂寞的記號，而變成一種享受自我，與自己和平共處的快樂。

現在的我，除夕可以不再忙著離家，躲進人群。我會把家裡布置得溫馨喜氣，訂了五星飯店的年菜，配著4K大螢幕電視上的Netflix劇集，在別人的愛恨交織中歡度。當12點的鞭炮聲不知不覺地響起，我跟自己道聲新年快樂，感謝自己一年的辛苦，祝福自己愈來愈美麗自在。

配著4K大螢幕電視上的Netflix劇集，我跟自己道聲新年快樂。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

大年初一，我會找個人煙較少的鐵道小站走春。我很喜歡三貂嶺，因為無法開車到達，加上是平溪支線的最後一站，遊客相對稀少，幽靜的氣氛配得上「秘境」的美名，非常適合一個人去走走。青綠的梯田、河谷，斑駁苔痕的老屋、石牆，變幻的天色雲彩及路邊的花草，吸引了目光，就無暇顧及心中起伏的情緒。看到天青地闊悠閒恬靜的景象，我豁然發現，去探訪這些近在咫尺，台灣鐵道獨有的小站，就會產生全新的感受，達到療癒舒放的效果。

三貂嶺小站，適合一個人漫步。（圖／毓航 提供）

如果你也是因為某種原因得一個人過年，更要好好的來點儀式感！不論是甚麼形式，請給自己年度鼓勵，然後讓心靈休息，暫時或盡量擺脫內心的枷鎖，享受一元復始的全新生命。