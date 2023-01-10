【流浪‧市吃員】金大佛／最時髦的老藥局，父子齊心擦亮七星

文／金大佛

七星藥局的第一代老頭家吳進最初在台北七星醫院擔任藥局生，1960年回嘉後沿用「七星」之名開設藥局，看診、抓藥自己一條龍服務，治癒身心的星光自此於民雄閃耀了超過一甲子的時光，如今由第二代老闆吳嘉文夫婦和第三代接班人吳至鎧藥師齊心守護。

從民雄車站漫步至七星藥局前，石造外牆、木質門面搭配有座七星山主峰的文青招牌，櫥窗以各式懷舊物件妝點，乍看容易誤會是時下流行的復古風咖啡廳；然而這裡是貨真價實的古早味藥局，2019年吳至鎧藥師返鄉，年輕的想法注入年邁的藥局，經歷一番修容改造後，近年上門的不再只有病人，更多的是專程前來「追星」的旅人，我與好友大寶正是屬於追星族。

坦白說，我們在門前躊躇了好一會兒，思量著該買哪款常備醫藥用品，畢竟我倆當下無傷無痕無病無痛，總不好無故呻吟胡亂拿藥。推開木門、迎面而來的是吳嘉文夫婦的親切笑顏，他們好似已習慣觀光客登場，不問客所需何藥，只笑問客從何處來，接著兩人便熱情講古，包括藥局的三代史、轉型過程以及珍藏的寶物。

店內所見的陳年藥櫃以及古早味藥品裝飾皆為吳嘉文藥師長年收集得來，雖年事已高但泰半狀態都維持良好，抬頭看見泛黃的阿桐伯居高臨下看顧來去的客人，竟也莫名有股巧遇久違故人的感覺油然而生，距離上回見到他的身影停留在遙遠的童年電視機裡；聆聽七星史的過程，不時會有當地民眾上門求解方，他們講述大概的症狀，吳嘉文藥師便能立即對症下藥，眼見他俐落地鋪好藥紙、放上數顆色彩繽紛的解藥、再逐一包裹好交由對方，不消幾分鐘即完成一場交易。

吳嘉文藥師的好身手不僅落實在藥紙上、更展現於畫紙上，他受到兒子鼓舞，將腦海深處的民雄景象一筆一畫建構出來，再交由兒子掃描保存。五十年前民雄的街景與人文風采重現於一張張畫紙上，畫功精湛細膩，人物在他的刻劃下活靈活現、彷彿真能聽見市場小販中氣十足地吆喝著，好友大寶笑稱他是被藥師耽誤的畫家。

吳嘉文藥師透過雙手將兒時的民雄記憶重現出來。（圖／金大佛 提供） 五十年前民雄的街景與人文風采展現於畫紙上。（圖／金大佛 提供）

稍早提及七星藥局宛如咖啡廳，事實上這裡也真的有販售咖啡。年輕有創造力的吳至鎧藥師和當地知名咖啡館Slow Soul聯手推出「百藥之手七星配方豆」，並復刻祖輩執業時的藥袋圖示作為包裝。我們選購掛耳包之際，吳至鎧藥師恰巧歸來，加入雙親與我倆熱絡談論的行列。除了七星藥局第三代當家身分之外，他還斜槓解說員，不時會去協助地方文化導覽，並藉由老照片搭配父親的手繪圖讓外地人們更能貼合家鄉土地。

七星藥局推出的掛耳包復刻早期藥袋的圖示。（圖／金大佛 提供）

兒孫將自宅活化，甚至買下一旁的老酒家，遂而帶動整個民雄的文化復興，藥局功能不再侷限當地人求診取藥，更成了向外地人推廣老鎮風華的藝文中心，興許是老頭家當年在小鎮點燃七星時未曾想過的造化；吳嘉文藥師見我們對在地文史興致高昂，引領我們至隔壁正在進行修復工程的古蹟、同時亦是他此生最大手筆的古物收藏「一樂酒家」，他預計這裡也會成為民雄全新的歷史景點，展示著老鎮昔日的酒家文化。

有著一家三口對在地文化的熱愛作為燃料，想來年過花甲的七星，仍會一直高照著民雄，也會有更多旅人慕名而來。最終，我們沒有買OK繃，倒是拎了幾帖咖啡因、暖暖的離去。

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。