球魂不滅只有他抓得住！1960年代球迷與文青的最愛──中華少棒簽名球、日製柯尼卡相機

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）以打造「臺灣歷史共筆」與「知識共享的智慧寶庫」為願景，致力推廣館藏歷史文物，讓古物不再沉寂於展示櫃中，而能與當代社會展開跨時空對話。官方社群推出的「#現在是新奇物晚上」系列貼文，選題橫跨民生日常與歷史記憶，帶領觀眾從新奇角度重新認識那些逐漸被遺忘的故事。琅琅悅讀陪你一起跨越時空，傾聽文物低語，精彩內容不容錯過！（編按)

【走啊！這週末挺臺灣】

從去年底到今年初，對於一聲聲的「Team Taiwan」、「臺灣尚勇」還意猶未盡嗎？你我都不孤單，半世紀前的臺灣人也和我們有一樣的心情！🙌

棒球運動在臺灣的發展已有百餘年歷史，其中少棒更是熱血、活力、青春的象徵。1947年世界少棒大賽的成立，對於戰後的臺灣來說，更是一種被世界看見的機會，這次的藏品就是來自 1977 年的世界少棒大賽。

美國少棒聯盟從 1947 年舉行世界少棒大賽以來，還曾因 1971 年起臺灣連續四年奪得冠軍，讓主辦單位於1975年取消外國隊伍參賽！不過隔年參賽制度改回後，臺灣隊再度於 1977 年獲得世界少棒冠軍，也造就了這顆簽名紀念球。

本館藏由收藏者遠赴美國威廉波特賽場帶回，上面有著少棒賽的標誌和球員們的簽名，架在迷你球棒組成的支架上，看起來更是別具意義——這樣的光榮跨越了半世紀，讓我們持續為棒球隊加油吧！

💡 文物小檔案 名稱：1977年中華少棒代表隊隊員簽名球

年代：1965-

館藏號：2016.011.0084

貼文發布時間：2025/03/28

圖片來源：臺史博提供

【走啊！這週末拍底片】

就算底片售價飆漲、相機被炒到翻倍，底片機對當代文青早就不難入手，但在 60 年代光是擁有一台「旁軸機」，就已經夠鑠奅 siak-phānn 了！

這台 KONICA 相機正屬於旁軸機 (RF)——觀景窗不用透過反光鏡就能看出去，大大縮小了尺寸，成為旅行相機的首選，也是文物捐贈者當初購買的目的。

時任臺鐵嘉義段工務主任捐贈者說，這台 1967 年出廠的相機，足足花了他半個月的薪水！但大光圈加上自動曝光，作為當時前段班的規格，也算是花得值得了吧？

而從這樣的進程，也不難看出部分當時的臺灣職員，已經有餘裕和時間帶著家人遊憩，也讓出遊和拍照的記憶連結起來。

如今復古風潮再起，底片相機重新成為時尚單品，不管拿什麼相機，趁著這週末放晴帶出去走走，說不定你的快門也會意外記錄歷史片段喔！

💡 文物小檔案 名稱：日本製柯尼卡KONICA Auto S1.6旁軸相機

年代：1967～1970

館藏號：2018.001.0003

貼文發布時間：2025/03/28

●本文由國立臺灣歷史博物館授權琅琅悅讀刊登，原文出處：【走啊！這週末挺臺灣】、【走啊！這週末拍底片】，未經同意，請勿轉載。