七角色探問衰亡、信仰與重生的可能── 專訪洛駽《前往濱海的路上》

採訪撰文｜蘇吉、攝影｜張育瑄

以七位小說人物為引，《前往濱海的路上》啟動了追索死亡及其內涵的眾生面貌。七個篇章可視為獨立的小說作品，卻又強烈地勾連彼此，洛駽以植物嫁接、地方選舉、宗教信仰諸多看似無關的元素，進行同一母題的追問——當衰亡、壞空已成必然，人物如何反抗或拒絕承接外在世界的沉痾與重擔。

Q 看似是七篇短篇，卻又緊密連接。你會希望它被當成一本短篇小說集，或是一本長篇小說呢？

A 比起篇幅形式，我更在意的是怎麼完整呈現這七人的生命狀態。這七個角色共同面對一樣的問題，卻選擇不同的路，跟不同的處理方式，產生了一種蜘蛛網狀的連動關係，似乎是文字與人物自己決定要長成這樣。

Q 「衰亡」大概是這本書最濃烈的意象，不只出現在年長的角色身上，同時也發生在許多年輕的人、事、物上。你如何看待生命的生長與衰亡？

A 我覺得生長跟衰亡都是生命的徵狀，只是呈現方式有所不同。就好像我們坐在這裡的同時，兩個狀態已經不斷地發生，從很科學的角度來看，其實細胞的生與死本來就是一件再平常不過的事。自身的瀕死經驗，與重要他人的死亡確實影響了人物的價值觀，即便他們採取執著與走一步算一步的樂觀心態，似乎也沒辦法掩蓋這種衰亡的氣質。

Q 宗教信仰在小說中不斷出現，講基督教的救恩，也談佛家的業障因果。信仰對這本書或你而言，有什麼樣的意義？

A 遭遇重大事件後「瀕臨」（死亡）的狀態，給了超自然力量很理所當然的介入空間。但在我的小說裡面，可以看見人物在得到短暫的救贖感後，又回到很世俗的社交狀態。宗教活動裡也有這種很純粹的利益關係，無關信仰。

對我而言，這些儀式與信念很難產生長期的信念支持，可能還是要回到自己的內心狀態去索求，思考自己要的是什麼。

洛駽《前往濱海的路上》，攝影｜張育瑄

Q 這本書當中觸及的文化、議題非常豐富，包含植栽、攝影錄像、酒家文化等風景。為何會想融合這些元素到小說當中？

A 這本作品中的很多議題與我自己的生命經驗相關，所以當中的知識多是我自己的興趣。除此之外，這些角色處在什麼狀態，需要理解什麼知識背景，也是我很注重的部分。以植物為例，小說人物把植物移植，其實就像是人理解生死的方式——一種「重新被種回去」的狀態。或是攝影，那對我而言很像「沒有語言的語言」，小說人物重新拿起攝影機，也好像是一種重新理解世界的方式。

推薦作家 洛駽《前往濱海的路上》

印刻出版（2024.10）

出生於驚蟄時節的台中人。畢業於北藝大文學跨域創作所。從事編劇與影片製作，也書寫小說和探索詩歌創作。喜愛看電影、攝影、讀詩，去人很少的地方。期許自己永遠保持對創作的赤誠，對真理的狂喜，對世事的寬憫。 採訪撰文｜蘇吉

一九九九年生，台南人。現就讀於政治大學台灣文學研究所碩士班，獲第十九屆林榮三文學獎。作品、採訪散見於報章雜誌、電子報「對話練習」連載中。工作邀約、稿約請聯絡個人臉書。

《聯合文學》雜誌2025年8月號（NO.490期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2025年8月1日

出刊頻率：月刊