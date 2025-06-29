美國大都會博物館來台首展：雷曼私人收藏驚豔亞洲觀眾

（內容／胡琮淨，編輯撰稿／一刻鯨選）

自6月14日起，紐約大都會藝術博物館的展品首度來台展出「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，重點聚焦於館內「羅伯特．雷曼翼（The Robert Lehman Wing）」的私人藝術收藏。這批珍貴館藏中，有多件作品從未於亞洲亮相，因而具有高度歷史與文化意義。

許多觀眾好奇：這批私人收藏有何特別之處？又為何大都會博物館會為此設立專屬展區？本次展覽不僅顯示藝術品價值的多重面貌，也改變了我們對藝術、收藏與公共資源的認識。

藝術美學家胡琮淨與一刻鯨選合作，推出線上導覽課程，介紹此次觀展不可錯過的名家名作與畫派流變，更深入解析羅伯特．雷曼收藏的重要性。以下幾點尤具啟發性：

「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」6月14日起，於國立故宮博物院北部院區第二展覽館隆重開展（琅琅編輯室）

1.私人收藏的公共化：藝術的共享價值

羅伯特．雷曼的收藏規模龐大、品質精湛，被譽為「美國史上最卓越的私人藝術收藏之一」。他延續父親自1911年起開始的收藏基礎，並不斷擴增藏品數量。1969年去世時，將父子兩代共2,600件藝術品捐贈予大都會博物館。

這項捐贈有一項特別條件：所有作品須以「私人收藏」形式展示，以實踐他的信念──「重要的藝術不該只是個人享受，而應為大眾所見。」

從個人財富轉化為公共資源，這種行動不僅提升藝術的社會共享價值，也重新定義了藝術品的意義：不再只是地位的象徵，而是一種全民可參與的文化資產。

傳為寫實主義畫家──庫爾貝的自畫像〈舉臂男子像〉。胡琮淨：「它不是完美雕像的身體，可是有一種日常生活你看到的生活的樣態。」（琅琅編輯室）

2.美國博物館模式的典範：捐贈與命名權的文化傳統

與歐洲博物館多出自王室、貴族或教會收藏不同，美國博物館多仰賴私人捐贈而成。雷曼的捐贈正是此一典範，他的行動鼓勵了後來的資本家如賽克勒、洛克菲勒等人也將收藏捐贈博物館，並獲得展館命名權。

這樣的模式不僅豐富了館藏內容，也讓藝術價值與「財富、聲望與社會貢獻」緊密結合，建構出美國獨特的藝術文化機構生態。

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雷曼收藏橫跨700年西方藝術史，從文藝復興時期到20世紀的現代藝術，涵蓋莫內、雷諾瓦、塞尚、高更、梵谷、秀拉等印象派與後印象派大師。

這些作品在19世紀末一度被學院派視為「前衛而不可接受」，但隨著美國收藏家如雷曼的支持，逐漸進入主流藝術殿堂，也促進了大眾對現代藝術的接受與認識。

雷曼的收藏讓美國人無需遠赴歐洲，就能在本土近距離接觸藝術史的重大發展，並深刻影響了藝術教育與鑑賞方式。

卡薩特〈春天：站在花園裡的瑪格〉（右）、〈少女像〉（左）。瑪莉．卡薩特出身上流社會、擁有人脈，她向美國的富商跟收藏家推銷印象派的藝術，是印象派的重要推手（琅琅編輯室）

4.「博物館中的博物館」：個人品味的空間敘事

「羅伯特．雷曼翼」獨立成展於大都會博物館內，被譽為「博物館中的博物館」。這樣的展示方式打破了傳統博物館中立、客觀的展示邊界，讓觀眾得以從展品中體會收藏者的品味、價值觀與生活背景。

這樣的策展角度，不僅賦予藝術品更多敘事層次，也讓人重新思考收藏者在藝術流傳與文化價值塑造中的角色。

美國大都會博物館（Hugo Schneider攝，取自flickr）

本次展覽共展出81件大都會博物館珍貴藏品，無論是否已親臨展場、正準備前往，或是希望在家靜靜欣賞藝術之美，都值得搭配胡琮淨的線上導覽課程《藝術賞析─〈美國大都會博物館〉典藏名作》。

本課程結合宏觀的藝術史視野與細膩的作品解析，深入了解畫作背後的時代背景與美學精髓，讓每一次觀展或欣賞都更有層次。

現在就加入線上導覽，讓這場藝術盛宴不止於展場，成為你生活中可反覆回味的美感經驗。

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胡琮淨《藝術賞析─《美國大都會博物館》典藏名作》有聲課程