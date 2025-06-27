「美成在久」的編輯精神——專訪兒童文學作家林世仁談漢聲出版社

文／羅子維

三十年前，當時還是個剛退伍、滿懷文學夢想的青年，兒童文學作家林世仁踏進了漢聲出版社。這是他人生中唯一一份全職工作，在漢聲七年半的編輯歲月，帶給他一生難忘的養分與影響，既像一場腳踏實地的修行，也像一次編輯宇宙的深潛探索。

從「天馬行空」走入「小題大做」的編輯現場

時光回到1993年12月，林世仁經朋友介紹得知漢聲正在徵才，出於對兒童文學的熱情與好奇，決定投遞履歷，「那時候我已經決定要走兒童文學的路了，但我想知道，兒童文學的書，是怎麼被做出來的。漢聲是我認識童書編輯第一手運作的起點。」他回憶道。

進入漢聲後，林世仁被分配到精選部的少年小說組，負責編輯《青年拇指文庫》、出版艾西莫夫（Asimov）的科幻系列。回望那段歲月，他笑說自己原先對於科幻小說並不感興趣，但實際接觸後反倒為自己開了一扇新窗，「我以前覺得科幻故事冰冷、硬梆梆，但在反覆校稿、修文的過程中，我看見了人對未來的想像、情感與哲思，那是我從未預料的啟蒙。」

七年半時間，林世仁還參與了《小百科報報》創刊初期的文學與趣味版面，甚至編過漫畫故事，把民間寓言轉化成圖文欄位的視覺敘事；繁複且忙碌的編輯工作，讓他越來越明白，編輯的角色，不只是修文字，更是提煉一種文化的語氣與節奏。

林世仁形容，漢聲不像一般出版社，反倒像是一所大學。「漢聲很重視工序，凡事都從小處入手，在細節處用心，層層精進，不做到最好不放手。」就以他所在的精選部為例，每一本書至少都要經過三次修文，得過了創辦人吳美雲女士（Linda）那一關方能出版。

由黃永松先生負責的雜誌部亦是如此，要把題目理解透徹，若是介紹餐桌上的一道菜，編輯就要會做那道菜，要介紹中國結，就要會編中國結。即使不同部門，但漢聲全體上下皆在做「根」的事業，一個是文化的根，一個是兒童的根。更重要的是，兩邊的工作精神、要求目標一致，「要做，就要做到最好！」

在漢聲的日子，讓林世仁知曉做事要從小地方入手，像雕刻一樣慢慢磨的學問，「我是一個天馬行空的人，愛用想像力在高空上翻跟斗，最愛『大題小做』，漢聲卻是一個雙腳扎在大地上的出版社，凡事都是『小題大做』，一步一步踏實的做到最好。」

美成在久的編輯精神

漢聲對林世仁的影響，不只在工作方法，更是思維的轉變。他學會了耐心、重視節奏與文法，懂得讓創作醞釀得更深厚。若要說在漢聲學到最重要的事，那便是「美成在久」，所有美好的成就都需要長時間的心力投入。

像是過去與Linda的對稿經驗，林世仁至今回想起來，依然如昨日歷歷在目。「Linda對語言節奏極度敏感，不是用眼睛校稿，而是用耳朵訂稿，堅持讓編輯逐字朗讀稿件。」哪怕是深夜校稿，Linda都能「聽出」察覺語句細節的問題，展現出極強的語感與對文字品質的執著。

「會道者一縷藕絲牽大象，盲修人千斤鐵棒打蒼蠅。」這段黃永松先生分享給漢聲所有同仁的言語，多年來依舊在林世仁腦中縈繞，「我反倒覺得漢聲是一群聰明人不怕『千斤鐵棒打蒼蠅』，也像Linda常說的『不怕問最笨的問題，才能得到最棒的答案。』凡事都下死工夫，才能得真精神。」

《漢聲雜誌》 55週年特展登場 看見一座文化基因庫

談起漢聲滿是說不盡的美好故事，對林世仁而言，「漢聲的每本雜誌和出版過的書，組成就是一座文化基因庫，把還在我們腳下的文化，一頁頁保存下來。」漢聲的設計也從不妥協，紙張選用講究、顏色大膽。「印刷師傅最怕接漢聲的案子，那是一種又傳統又前衛的美學實驗，每翻一頁，眼睛撞進去的是繽紛爆炸的顏色。」

如今漢聲即將迎來55週年，將在七月五日至七月廿八日於松山文創園區舉辦回顧展，林世仁衷心推薦大家都來看展，「如果你童年讀過《中國童話》《漢聲小百科》，歡迎來重溫童年時的美好；如果你曾翻過《漢聲雜誌》，請來看看我們共同走過的歲月；如果你從未聽過漢聲，只要你關心台灣文化的過去與未來，那你更該來。」

「這不是一場回顧展，而是一場時代精神的重聚，你會看得很歡喜，而且──長精神！」

取自社群「漢聲巷」貼文

● 本文由「漢聲五十五：本來．未來」展覽授權琅琅悅讀刊登：「美成在久」的編輯精神—兒童文學作家林世仁談漢聲出版社，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊： 《漢聲五十五：本來．未來》

展覽日期｜7月5日（六）至7月28日（一），7月7日（一）下午為專業人士預覽不對外開放。

售票資訊｜免票參觀

展覽時間｜週日至週四 10:00~19:00，週五至週六 10:00~20:00

展出地點｜松山文創園區 北向製菸工廠 一樓

主辦單位｜漢聲文教基金會

指導單位｜文化部

「漢聲五十五：本來．未來」7月5日至7月28日在台北松山文創園區，陪你一起重溫經典，展望未來。圖／漢聲文教基金會