喝茶配雞蛋糕，順便讀點臺灣史！──鐵製火鉗夾式雞蛋糕模具、日東紅茶罐

【走啊！這週末喝杯紅茶】

圖片來源：臺史博提供

大家平常有在喝茶嗎？​無論是手搖飲的珍奶、還是家中現泡的熱茶，茶早已融入我們的日常生活。​

但你知道嗎？​臺灣的茶文化，其實有著深厚的歷史淵源。​從清代的烏龍茶外銷，到日治時期紅茶的興起，茶葉產業見證了臺灣的經濟與文化變遷。

日治時期，日本政府為了避免臺灣茶與日本本土綠茶競爭，轉而鼓勵在臺灣生產紅茶。於是​總部位於東京的三井物產便來臺大量收購茶園及設立製茶廠，在 1927 年時推出「三井紅茶」，1933 年更創立「日東紅茶」這個品牌，致力於紅茶的生產與外銷，甚至將臺灣紅茶推向國際市場，與英國的立頓紅茶一較高下。

這款「日東紅茶」茶罐，正是那段歷史的見證。​金屬罐身貼有綠色茶葉圖案，中央是一只深綠色的西式茶杯，旁有「NITTON」字樣，代表「日東」的羅馬拼音，罐身上還寫有「日東茶園製」、「三井物產株式會社發賣」。

如今，雖然我們習慣了各式各樣的手搖飲，但這個茶罐提醒我們，臺灣茶葉曾在世界舞臺上發光發熱。​下次喝茶時，不妨想想這段歷史，品味其中的故事與文化吧！​

💡 文物小檔案 名稱：日東紅茶茶罐

年代：1933 - 1945

館藏號：2019.031.0392

貼文發布時間：2025/06/06



【走啊！這週末來烤雞蛋糕】

圖片來源：臺史博提供

城門、雞蛋糕和三十六把刀有什麼關聯？口耳相傳的童謠深植記憶之中，從小到大歷久不衰的雞蛋糕，是戰後臺灣至今不可取代的街邊美味。

現在在夜市、市集或路邊看到的雞蛋糕攤車，大多使用一長排俗稱白鐵的不鏽鋼模具來烘烤。這次要介紹的藏品，則是早期的鐵製雞蛋糕模具。如今大家多半只聽過鑄鐵打造的鍋子，其實鑄鐵不只成本較便宜，導熱又均勻，因此也是早期常見的雞蛋糕模具材料！

這組紋路精細、象徵「年年有餘」的鯛魚造型模具有一定深度，攤販可以在餡料中創意變化，將純粹的麵糊打造成「內外兼備」的趣味街頭美食。

材質和工具會變、大眾的消費習慣和口味也會變。雖然現在市面上有令人眼花撩亂的豐富選擇，精緻甜點也不再是普羅大眾難以負擔的消費，雞蛋糕的樸實香氣還是深植於我們心中。週末上街逛逛，買一袋剛出爐的雞蛋糕，和身旁的人分享單純的美味，也是一種冬日裡的美好享受！

💡 文物小檔案 名稱：鐵製火鉗夾式四枚鯛魚造型雞蛋糕模具

年代：1945-

館藏號：2010.031.0299.0001

貼文發布時間：2025/01/10

【同場加映】

飲食記憶如何捕捉、承載與傳遞？臺史博以15組飲食記憶關鍵字為主軸推出「數味食光：臺灣飲食記憶特展」，即日起至2025年11月9日於臺史博展示教育大樓4樓第1特展室展出。展場不只公開傅培梅發想統一滿漢大餐泡麵的手稿，還有歷任總統的國宴菜單，以及重要的飲食記憶，帶領讀者見證臺灣社會變遷，感受飲食積累於常民生活中的文化魅力。

「數味食光：臺灣飲食記憶特展」 時間：即日起至2025年11月9日

地點：臺史博展示教育大樓4樓第1特展室

臺史博特展「數味食光：臺灣飲食記憶特展」即日起至2025年11月9日驚奇展出。圖片來源：臺史博提供

民眾對歷任總統菜單名稱深感興趣。圖片來源：臺史博提供

●本文由國立臺灣歷史博物館授權琅琅悅讀刊登，原文出處：【走啊！這週末喝杯紅茶】、【走啊！這週末來烤雞蛋糕】，未經同意，請勿轉載。